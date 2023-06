El presidente del Congreso, el senador del Pacto Histórico Alexánder López, en diálogo con EL TIEMPO, hace un balance positivo de lo que fue la legislatura y dice que este mes, en el que no habrá sesiones, se dedicarán a buscar consensos que permitan la aprobación de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro.



¿Cuál es el balance que usted hace de la legislatura?



La verdad es que la legislatura que sale del primer año del gobierno del cambio es absolutamente poderosa. No tiene precedentes en la historia de Colombia.

¿Por qué lo dice?



Por un lado, a pesar de que no somos una bancada que tiene el control del Congreso de la República, hemos logrado adelantar reformas que jamás se pensaba que iban a ser aprobadas en Colombia. La tributaria nuestra es una reforma que hace justicia en materia de tributos porque carga los impuestos a quienes tienen más, a quienes tienen capacidad de pago, quienes tienen las grandes utilidades y son dueños de los grandes poderes económicos. Ahí se concentró nuestra tributaria. Esa es la gran apertura de este proyecto del cambio. Hoy tenemos recursos para hacer inversión social.

Presidente de Senado Alexander López.

Y también se aprobó el Plan de Desarrollo...



Pasamos el Plan Nacional de Desarrollo con unos ejes impensables. Una iniciativa que va a manejar 1.154 billones de pesos con cinco ejes: ordenamiento territorial de agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación y el tema agrícola —estamos adelantando una verdadera reforma agraria— y, finalmente, el tema de la industrialización.

¿Qué otros proyectos resalta?



En Colombia, hace 200 años, después de la emancipación, los campesinos nunca fueron reconocidos como sujetos de derecho. Ni siquiera la Constitución de 1991, que los denominó trabajadores rurales. Y ellos son el 30 por ciento de la población, según una encuesta del Dane.



Ahí tenemos una deuda histórica con el campesinado, y nosotros logramos reformar la Constitución y llevar a los campesinos para que sean sujetos de derechos. Eso implica que hoy la política pública de Estado, principalmente la del Gobierno, en materia de atención debe dirigirse al campesinado. Eso significa el inicio de una verdadera reforma agraria.

Precisamente se aprobó la reforma de la jurisdicción agraria...



Lo anterior va articulado con la jurisdicción agraria. Era impensable lograrlo. Se hicieron más de 30 esfuerzos por tener esa instancia y nunca se logró. Ni siquiera con los acuerdos de paz, que en el punto uno la establecían. Esa jurisdicción tiene que ver todo con la paz y la guerra.



La violencia de hace más de 50 años se generó por los problemas de tierra. Esa jurisdicción va a atender, en principio, cerca de 2.000 procesos por reclamaciones de más de 10 millones de hectáreas. Es un paso sin precedentes y eso nos va a llevar a un camino seguro en relación con la titularidad de la tierra en el país, que ha producido tanta corrupción, tantas masacres y tantas guerras.



Esa es una cara de la legislatura, la positiva, pero hay otra. Ustedes esperaban sacar este semestre las reformas sociales. Una se hundió (laboral) y las otras dos (salud y pensional) apenas superaron su primer debate. ¿Qué pasó?



Las reformas son urgentes y necesarias. Son reformas que desde hace 32 años, cuando nacieron desde la Constitución del 91, no han tenido mayor cambio. Entonces, esas reformas tienen que hacerse. Estamos en el siglo XXI, en la era de la tecnología, y es increíble que no se cambie. Estas tienen varios componentes, uno económico, y es sobre quién tiene el control de los recursos.

¿A qué se refiere?



En el tema del sector salud hay un problema y es que son 82 billones al año y esa bolsa la tiene controlada el sector financiero en cabeza de las EPS, y esa es la gran batalla. La reforma que estamos haciendo es tratando de quitarle ese poder económico que hoy tienen los bancos y el sector financiero sobre los recursos de la salud para traerlos al Estado y desde el Estado administrarlos mejor y redistribuirlos.



En materia pensional, 380 billones del ahorro de los trabajadores y pensionados están también en manos del sector financiero. Ahí está el problema, queremos avanzar, pero salen los grandes poderes económicos a no soltar, diríamos nosotros, ese negocio, esa fuente de riqueza que tiene afectado al país.



Y la reforma laboral es urgente, son 16 millones de trabajadores en la informalidad que no tienen seguridad social ni otras extras, por ejemplo. Estamos atacando grandes poderes económicos que estaban en una zona de confort con los gobiernos anteriores, el de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Nuestro gobierno viene a quitarles esas gabelas y privilegios y trasladarlos a derechos ciertos y reales.

Sesiones extraordinarias en el Senado.

El primer semestre fue positivo, gracias a los consensos y a la coalición. En el segundo todo se estanca y la coalición se termina. ¿Qué harán para sacar adelante las reformas?



Las condiciones de pobreza y desigualdad del país son de las más grandes de Latinoamérica y de las más horrorosas del mundo. Aquí hay que tomar decisiones y hay que avanzar. Ha sido una indicación del propio presidente Petro y se acordó avanzar en, nuevamente, reforzar los acuerdos con los aliados, como la Alianza Verde, los indígenas y con el movimiento social, el movimiento sindical, el indígena, el afro. Hay que fortalecer las relaciones con los aliados naturales.



Pero también empezamos a tender puentes con el Partido Conservador, ya nos reunimos con ellos esta semana y están listos para mantener su apoyo al Gobierno y la agenda legislativa. Hay voluntad y acordamos en este receso legislativo trabajar hasta el 20 de julio las tres reformas, en mesas técnicas y políticas que nos permitan volver a los acuerdos y volver a sacar este tipo de reformas adelante.

¿Y los demás partidos de la vieja coalición?



Lo mismo estamos haciendo con el Partido Liberal, reforzando las relaciones, aunque terminamos la legislatura acompañados de ellos de manera mayoritaria.

¿También hablarán con la oposición?



Avanzamos también en dialogar también con la oposición. Nos interesa dialogar con ellos porque tienen que bajarse de esa nube de que así sea un proyecto bueno hay que desbaratarlo porque si le va bien a Petro, si le va bien al Gobierno, pues es letal y nefasto para ellos. Y, la verdad, ellos tienen que dejar de estar diciéndoles mentiras a los colombianos. Dejar de decir que este país se acabó y que nosotros lo estamos destruyendo para poder convocar sus movilizaciones.

La oposición (der) en un reclamo al presidente del Senado Alexander López (izq).

¿Hay ambiente por parte de los liberales, conservadores y ‘la U’ para llegar a consensos y recomponer las mayorías?



Era necesario salir a este receso. Esta pausa nos va a ayudar a todos. Mire cómo cerramos el Congreso, prácticamente no me dejaban ni dirigir la plenaria del Senado por polarización y radicalismo, inclusive ilegal. Estaban violentando la figura del presidente del Congreso. El objetivo era cerrar el Congreso y no permitir nada. La oposición le está jugando a la anarquía total. Esta tranquilidad que tenemos de no tener el Congreso legislando, buscando quorum, buscando acuerdos, nos permite a nosotros estas tres, cuatro semanas, realizar esos diálogos. Tenemos todas las condiciones para entrar el 20 de julio con una gran mayoría, con consensos, que van a permitir que estas reformas sociales, que las necesita el pueblo colombiano, puedan salir adelante.

¿Qué autocrítica se hace el Pacto tras esta legislatura que termina?



No estamos comunicando bien. Tenemos graves problemas de comunicación. Y tenemos que mejorar, con nuestro Presidente a la cabeza, las relaciones con las altas cortes, con la clase política, con los gremios. Manejar las relaciones con la población en general, comunicarnos más con la ciudadanía. Por ejemplo, mientras en Colombia nos cuestionan las reformas, la Ocde ve con muy buenos ojos la laboral y la de la salud.

Bancada del Pacto Histórico.

¿Qué responde a los críticos de las convocatorias a las calles y el tono de los discursos del Presidente? ¿Petro les mete presión de calle al Congreso y a las cortes?



El presidente Petro ha tenido siempre un discurso fuerte, un discurso franco y sincero. Petro es un político absolutamente en blanco y negro, que el país ya sabe cómo ha sido, cómo es. Personalmente, creo que es un discurso que le habla a la gente más que a los medios. Él va a mantener esa conducta, es un estilo y es una forma de orientar la política. Realmente no lo comparto porque creo que hay que profundizar más nuestras potencialidades y bajarlo mucho más cristalino y concreto a la población. No comparto tampoco que minimice las movilizaciones.

¿Por qué lo menciona?



Creo que las movilizaciones han sido grandes, poderosas, importantes, y yo las veo muy bien. De hecho, nosotros tenemos que sacar pecho porque nuestro gobierno no orienta a que las marchas y movilizaciones sean dispersas, que sean dañadas, infiltradas. Nuestro gobierno no orienta a que asesinen jóvenes y les saquen los ojos. Todo lo contrario, lo que se ha visto es completo orden, la Fuerza Pública acompañando, y no se ha presentado una sola alteración del orden público.



Es una muestra de que respetamos a la oposición. Las manifestaciones son grandes, pero creo que esas manifestaciones están cargadas de demasiadas mentiras y demasiados shows que pretenden engañar la verdad y ocultar lo que está pasando en el país.



Miles de personas acudieron al llamado de la oposición para manifestarse en contra del Gobierno de Gustavo Petro.

¿Cuál es la proyección para la siguiente legislatura?



Insistiremos en las reformas sociales. Eso es el plan A. Volvemos a radicar la laboral y avanzaremos en salud y pensional. También va la reforma de los servicios públicos, que permitirá mayor control a las empresas para que haya respeto hacia el consumidor. De la misma manera, avanzamos en la política de educación superior, tener más de 300.000 cupos nuevos para nuestros jóvenes.



Avanzaremos, además, en política de vivienda sólida. Pero hay un tema importantísimo y es exigirles a los ministros y a los funcionarios que cumplan. Hoy, los ministros y los altos funcionarios del Estado tienen herramientas, tienen agenda, rutas, Plan de Desarrollo y tienen plata. Entonces vamos a apretar muy duro a los ministros y a los altos funcionarios del Gobierno para que ejecuten. Vamos a hacer control político desde la bancada de gobierno a los ministros y a los propios funcionarios para exigirles que le cumplan al país.

En conclusión, para que se aprueben las reformas que mencionó, ¿la clave es volver a llegar a consensos con los aliados naturales y con los aliados que llegaron una vez ganaron las elecciones?

Vamos a restablecer las relaciones, vamos a volver a los acuerdos políticos, por un lado. Pero también con los acuerdos de agenda social y agenda de gobierno con la que ganamos las elecciones el 19 de junio. Nos mantenemos en los acuerdos de gobierno pero también en los acuerdos de nuestro programa, y de esta manera vamos a sacar adelante a Colombia. Y existe un tema central, muy importante, que es la apuesta por la paz. La paz, definitivamente, es el corazón de nuestro proyecto y vamos a meterla toda para que la paz sea posible.



Mateo García

REDACCIÓN POLÍTICA

