Este martes el presidente del Senado, Roy Barreras, puso todas las expectativas en los senadores por el Pacto Histórico. Anunció que uno de ellos renunciaría para aspirar a las elecciones regionales de 2023.



Las especulaciones se centran en el congresista Alexander López, quien buscaría lanzarse a la Gobernación del Valle.

Altas fuentes le informaron a EL TIEMPO la inminente salida del político, quien será reemplazado por Carlos Alberto Benavides, según lo asegurado por Barreras.

Mañana tendremos una renuncia de un importante Senador q ya se decidió a Gobernar en lugar de legislar.En las listas cerradas los ciudadanos votan por el proyecto político, así q el @PactoCol mantendrá # e identidad programática. Ingresará al Senado el compañero Alberto Benavidez — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 27, 2022

De igual manera, la oficialización de esta decisión mantiene expectante al equipo de Benavides, quien espera tener la aprobación de las instancias respectivas para ocupar la curul y empezar su trabajo en el Congreso.



En el diálogo y encuentro con liderazgos en Armenia nos llenamos de fuerza y motivación para seguir trabajando desde el @PactoCol y para alimentarlo en el encuentro entre las dinámicas regionales y las agendas populares.



En Quindio vamos a #AlimentarLaVida 🌽🕊️ pic.twitter.com/zTqjinrED7 — Alberto Benavides Mora (@albertobemo) December 20, 2022

El integrante del Pacto que ahora ejercería como congresista es profesor universitario e investigador de temas regionales. Se ha destacado por ser líder en este sector político y trabajar para la la movilización y revindicación social con organizaciones urbanas, étnicas y campesinas.

¿Quién es Alexander López?

Alexánder López. Foto: Archivo EL TIEMPO

El senador Alexander López es abogado de la Universidad San Buenaventura con especializaciones en políticas públicas y administración de empresas sociales del Estado de las Universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano.



Cuenta con una amplia trayectoria política desde 2005. Su mayor incidencia ha sido en sectores como el Polo Democrático y el Frente Social y Político.



López destaca, además, por su influencia en el Pacífico y por representar ante el Congreso la 'voz sindicalista'.





Fue parte de Sintraemcali, una organización en la que lideró la lucha contra la privatización y liquidación de Emcali. Gracias a esta defensa, se ganó el apoyo electoral del sector sindical en la región, fundamental en su carrera política.

¿Qué busca el Pacto Histórico en las elecciones regionales?

Roy Barreras ha sido clave en la defensa de la coalición de Gobierno en el Congreso. Foto: Sergio Acero

En las últimas semanas, Roy Barreras -pieza fundamental en el Pacto Histórico- se ha caracterizado por instar a los congresistas a que "no duden" y "aspiren a las elecciones regionales del próximo año". Incluso, se propusieron líderes de este sector político para que sean candidatos.



Katherine Miranda, David Racero y Gustavo Bolívar fueron algunos de los nombres mencionados, pero no aceptaron esta posibilidad. Dejaron en claro que quieren seguir en su papel como congresistas.





A este panorama sin fichas claves, se le sumó el problema del tiempo para renunciar: "se está agotando", así lo expresó el mismo presidente del Senado.



Según Barreras, los congresistas que deseen ser candidatos tienen que renunciar antes del próximo 30 de diciembre.



Por ahora, se está a la espera del anuncio oficial de Alexander López sobre el desistimiento a su curul en el Congreso y posterior candidatura.

MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA