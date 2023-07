Hasta el 20 de julio, el senador Alexánder López Maya seguirá siendo el presidente del Congreso. Se espera que deje esta dignidad y asuma de inmediato la presidencia de la Comisión Primera. Además, tras la salida de Roy Barreras del Congreso, se ha posicionado como una de las voces más fuertes del Pacto Histórico. En diálogo con EL TIEMPO, el senador habló de su partido y despejó algunas dudas sobre las pugnas al interior de la coalición. También hizo referencia a lo que viene para el Pacto en el segundo año legislativo.



¿Cómo es el panorama del Congreso a nueve días de su inicio?



Esta primera legislatura del gobierno Petro fue exitosa. Fue muy sólida en cuanto al proyecto de cambio y a la promesa que hicimos de avanzar en reformas de fondo para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Esa reforma tributaria que aprobamos en diciembre va permitir hacer inversión social y llegar a donde el Estado no ha llegado. Tenemos un plan de desarrollo que privilegia la seguridad alimentaria. Hay una decisión de no padecer hambre y avanzar en una reforma agraria. Tenemos la reforma agraria, hay que garantizar que la zona rural se potencie y no quede en medio de la guerra. También tenemos que avanzar en la industrialización del país. Nuestra agenda social está en medio de la discusión en el Congreso. Está la reforma laboral, que la vamos a volver a presentar, y están la pensional y la de la salud, que están en el Congreso.

Usted ha dicho que es necesario restablecer la coalición para este segundo año, pero los partidos siguen con el mensaje de distancia al Gobierno, ¿cómo van a hacer?



Nosotros terminamos con la mayorías. De hecho, mi elección como presidente demostró una mayoría importante, que tenemos votos suficientes en la coalición para ello. Cerramos el primer año en el Congreso con mayorías y tenemos que mantenerlas. Hay que estar cohesionados con las reformas sociales para Colombia. Hay que mantener la coalición cohesionada. Hay sectores que están reclamando mayor discusión y estudio en los temas y estamos con mesas técnicas para ello. Estamos trabajando con sectores políticos y gremiales, especialmente en la reforma de la salud y pensional. Vamos a llegar con una bancada afín al gobierno para sacar adelante el país.



Hablando de la reforma de la salud, hay rumores de que la van a dejar morir y le van a dar prelación a los decretos de emergencia para reformar los sistemas de salud de forma departamental...



No, lo de los decretos es para evitar mayores tragedias en el país. El sistema de salud está a punto del colapso por los malos manejos históricos y la corrupción. Tenemos un sistema de salud con 620 municipios sin atención integral. Con tantas vidas en juego, los decretos de emergencia lo que buscan es evitar muertes y proteger derechos. Mientras tanto avanzamos en el trámite de la reforma que queremos en el Congreso.

¿Cuál es la prioridad del Pacto Histórico en este segundo año legislativo?



Alexander López, senador y ponente de la ley que crea el Ministerio de la Igualdad Foto: Senado

Ya lo hemos dicho, lo más urgente es la reforma laboral. Hay que recuperarnos del robo que le hicieron a los trabajadores cuando les quitaron las horas extras, las nocturnas y los dominicales. Vamos a buscar que los trabajadores tengan su contrato con seguridad social. La reforma a la salud también es fundamental, al igual que la pensional, cuyo sistema debemos actualizar para que los adultos mayores sin pensión tengan subsidio. También vamos a hacer énfasis en la reforma del sistema educativo superior y en la modificación de los servicios públicos. También debemos desarrollar las leyes de los actos legislativos que ya aprobamos. Otra de las prioridades será los proyectos que consolidan la paz total en el país. El proyecto de sometimiento es muy importante que salga adelante. Este es el corazón de nuestro proyecto.

¿Eso quiere decir que habrá reforma a la ley de víctimas?



Es la idea. Se está construyendo el borrador del proyecto. Queremos actualizar una norma que recogió la tragedia histórica de ese momento de confrontación y hoy tenemos unas nuevas realidades que son urgentes tenerlas en cuenta.

¿Hay riesgo de que se rompan los acuerdos en presidencias como han advertido algunos partidos ante las diferencias con la bancada de Gobierno?



Hasta ahora nadie nos ha expresado que se van a romper los acuerdos del Congreso. Eso siempre se ha respetado más allá de que haya oposición o partidos en independencia. Sin importar el Gobierno, históricamente el acuerdo del Congreso se ha respetado. Nunca se han saltado los acuerdos que se hacen con el inicio del nuevo Congreso. Aspiramos que se mantenga así. Hemos dado las garantías a los distintos partidos y congresistas que tienen aspiraciones a las dignidades. Hasta el día de hoy no hemos visto resistencia a ellos y nos dicen que van a respetar lo acordado.



Usted quedó como la cabeza visible del Pacto Histórico tras la salida de Roy Barreras. Hemos hablado con algunos congresistas del Pacto y han expresado molestias con usted. Hasta lo señalan como responsable de que Clara López no pasara a la Comisión Primera...



Eso no es cierto, no creo que un compañero del Pacto lo haya dicho. Eso de Clara no existía y era solo una expectativa. El Pacto Histórico no ha tomado esa decisión y hay tres compañeros que aspiran y nosotros esperamos que podamos resolver eso antes del comienzo de la legislatura. El Pacto es el que decidirá y se acatará. No pueden decir que se ha manejado mal.

¿Ya es un hecho que usted será el presidente de la Comisión Primera de Senado?



No, eso también lo tendrá que definir el Pacto y somos disciplinados. Respetaremos lo que se decida.

El concejal de Bogotá Carlos Carrillo ha hecho duros señalamientos contra usted y lo señala de no querer darle el aval para que aspire a la alcaldía. ¿Qué está pasando ahí?



Yo lo que puedo decir es que él no puede pretender hacer un campaña destruyendo el Polo Democrático y dividiendo al Pacto. Eso no es ético y no es responsable con un esfuerzo que hemos hecho en el país. Nadie en el Pacto Histórico tiene avales hasta el momento. La decisión que tomamos es que los avales serán conjuntos y se entregarán cuando ya se defina el candidato único. Por ahora todos son precandidatos y los avales de precandidatos no existen. él es precandidato, como lo decidió el comité distrital del partido y, en ese sentido, cuando se defina el candidato, entre él, Bolívar y Sánchez, pues se le entregará el aval. Hoy le está mintiendo al país. incluso le hemos dicho que, si está interesado en tener un avala solo del Polo, pues que lo proponga en el partido y eso significaría salirnos del Pacto. Si el partido lo acepta, pues no habría inconveniente darle el aval. Pero hoy es imposible en términos legales. De hecho hay un comunicado que salió el día lunes en el que se le llama la atención a Carrillo y se le pide que respete las decisiones del partido y que no diga cosas falsas en redes.



Hay sectores del Pacto que expresan preocupación por la falta de definición de candidatos. ¿Cómo lo ve usted?



No vamos tarde. Tenemos una agenda que trazamos desde diciembre y la estamos cumpliendo. Las regiones tenían hasta el 8 de julio los consensos y sobre esa lógica nos sentamos. Ahora estamos estudiando los casos donde no hay consensos y seremos las cabezas de los partidos los que terminemos decidiendo de acuerdo con los procesos históricos. Tenemos hasta el 29 de julio para dar lo avales y definir las candidaturas.

Hay congresistas del Pacto Histórico que se quejaron por el poco acompañamiento que le habrían dado al presidente en su visita a la Guajira. ¿Cómo está la relación con el presidente?



Yo no sé cuáles son las fuentes de ustedes, pero más de 26 congresistas estuvimos allá. No estuvieron más porque no hubo más aviones. Quedaron mucho que querían ir y no pudieron.

¿Van a seguir acompañando entonces al presidente?



Claro, donde las condiciones logísticas lo permitan, lo haremos. Tenemos interés para acompañar al presidente y escuchar a la gente. Es importante que estemos allí con el mandatario. Es importante que la relación Gobierno-Congreso se mantenga y vayamos al territorio para resolver las grandes tragedias de este país. El Pacto sigue soñando al lado del Gobierno. Seguimos buscando la paz y la justicia social.