La Comisión de Ética del Senado determinó que no van a investigar lo sucedido con Álex Flórez en Cartagena, ya que el escándalo que protagonizó el congresista no pasó mientras ejercía sus funciones. Por ende, el caso queda en manos de la Procuraduría.



En diálogo con este diario, el presidente de la comisión, el senador Jhon Jairo Roldán, explicó que "con la jurisprudencia que hay efectivamente la ley establece que la competencia de la Procuraduría se extiende en actuaciones disciplinarias donde el senador, en este caso Alex Flórez, no está cumpliendo funciones propias del cargo, entonces es competente la Procuraduría y no nosotros".



Aseguró que la comisión realizará un oficio para remitirlo a la Procuraduría.



La decisión se tomó después de que los integrantes de la comisión se reunieran, a eso de las 10:00 a.m., de forma privada para evaluar la situación.



La Procuraduría, desde el viernes pasado, abrió indagación en contra del senador. De acuerdo al Ministerio Público, lo que le corresponderá a uno de sus funcionarios es recaudar toda la documentación que hay alrededor de este caso, para luego escuchar en diligencia de declaración bajo la gravedad del juramento "a los miembros de la Policía Nacional que al parecer fueron agredidos verbalmente por Álex Flórez".



El caso quedó en manos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la cual también pidió copia al Hotel Caribe de los "sistemas de

información, videos de cámara de seguridad, libros y/o minutas en los cuales se hubiese registrado de suceso que vinculó al señor Alex Flórez, con agentes de la Policía Nacional, al parecer en las instalaciones de dicho establecimiento".

Foto: Procuraduría

