El senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que reconoció que tiene problemas con el alcohol. En la grabación, afirmó que buscará ayuda para manejar la situación.



En días recientes, Flórez protagonizó un enfrentamiento con miembros de la Policía en Cartagena mientras se encontraba alicorado.



"Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error", escribió el congresista en su cuenta de Twitter.



En el video, Flórez empieza diciendo que asume su equivocación y que, después de varios 'campanazos' de alerta a los que no había prestado atención, reconoce que tiene problemas con el licor.



"Yo he tocado fondo. El problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con amigos y con las personas que, desde un principio, han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país", afirma.



El senador lamentó que haya personas que se burlan de la situación, convirtiendo en chiste "algo tan personal, tan íntimo y tan delicado". Reveló que, en el pasado, empezó un tratamiento para superar la situación, pero lo abandonó.



"He decidido reiniciar el tratamiento buscando apartar para siempre de mi vida el alcohol", señala tras reconocer que necesita ayuda.



Mil disculpas a todos por este hecho que no volverá a ocurrir. pic.twitter.com/PdsBwy0wP5 — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 4, 2022

El senador dice que tiene como propósito impulsar una agenda legislativa para hacerle frente a ese tipo de problemas que pasan desapercibidos. Además, ofrece su apoyo a las personas en el país que "están sufriendo en silencio".



Finalmente, dice que cometió un error y pide disculpas a la Policía Nacional, a los patrulleros que irrespetó: además, a sus colegas del Pacto Histórico y del Congreso. Termina diciendo que no perderá el enfoque que exige ser senador.



"Reconozco que fallé. Es un hecho que, como representante del pueblo y figura visible del país, sí me corresponde dar ejemplo", dice Flórez.