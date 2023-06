El proyecto para regular el cannabis de uso adulto en Colombia vivirá una jornada clave este martes, pues hoy será el último de ocho debates que debe pasar en el Congreso. Sin embargo, si no se realiza esa discusión hoy, la iniciativa quedará muerta ya que no puede debatirse en extras y por otro lado, si no alcanza los votos suficientes este 20 de junio, se hundirá.



Además de la carrera contrarreloj que hay para que el proyecto se salve, hay otro dolor de cabeza, pues los votos no están asegurados: se necesitan 54.



En medio del debate que se ha generado alrededor de este proyecto, este lunes festivo hubo otra polémica por la forma en la que se llevó a cabo el debate en la plenaria del Senado, la cual se aplazó para este martes a las 2:00 de la tarde.



Una de las controversias tuvo que ver con la ausencia del senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, quien no estuvo presente en el debate y llegó hacia las 11:30 p.m. al Congreso. Sus críticos repararon que si se hubiera llevado a cabo la votación, su falta habría tenido graves consecuencias por lo apretados que están los apoyos.



"Una silla vacía, la de Alex Florez, le costará al PL #CannabisDeUsoAdulto su hundimiento en el @SenadoGovCo. ¿Dónde estaba el senador? ¿Cuál es su justificación? Se trata de una ley que tiene el poder de cambiar la historia del país para siempre", le reparó su colega Alexandra Velásquez, representante a la Cámara del Pacto.

Flórez, por su parte, respondió ante lo sucedido y aclaró que su voto será positivo para la iniciativa.

"El proyecto de Cannabis tendrá mi voto positivo en el debate definitivo el día de hoy como se había acordado de forma previa con toda la bancada. De forma inexplicable se trató de anticipar la votación ayer cuando no estaban todos los votos", aseguró.

Álex Flórez. Foto: Senado de la República

Por otro lado, afirmó que él y otros congresistas habían supuestamente anunciado desde la mañana del festivo que no alcanzarían a llegar. Según Flórez, su ausencia se presentó "por razones familiares".

El senador, por último, aseguró: "para aprobar la iniciativa se requieren votos adicionales a los nuestros, hoy trabajaremos en el congreso para conseguirlos".



También le respondió al exsenador Gustavo Bolívar, quien le dijo: "Imperdonable que a falta de 1 debate se hunda un proyecto vital para la paz del país y la salud de los consumidores como la regulación del #CannabisDeUsoAdulto ¡Van 7 debates! Alex Flórez, aquí no valen disculpas. Hace daño seguir desgastando el mecanismo de la lista cerrada".



Flórez, por su parte, señaló: "Deje de ser ligero e irresponsable hablando sin saber.

Desde temprano consulté si se iba a votar el proyecto porque tenía una calamidad familiar. Me dijeron y aseguraron que no se iba a votar, aún así y a pesar de mi situación, volé a las 10:40 de la noche para intentar llegar. A las 11:30 llegué al Congreso. La oposición sabía y trato de precipitar la votación. Hace daño usted con su mezquindad e intención dañina siempre".



El senador del Pacto, quien es recordado por el escándalo que protagonizó en Cartagena cuando estaba en estado de embriaguez, fue suspendido por ocho meses por la Procuraduría. Sin embargo, continúa asistiendo a las sesiones porque apeló para que revisen los meses de suspensión.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA