Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, publicó este domingo un video en su cuenta de Twitter en el que reconoció que tiene problemas con el alcohol. En él también afirmó que buscará ayuda para manejar la situación y pidió disculpas por el escándalo que protagonizó en Cartagena.



En las últimas horas, el alcalde de Medellín y algunos congresistas han reaccionado a la grabación de Flórez.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue uno de los primeros en mostrar su apoyo públicamente al congresista. Es sabido que el mandatario antioqueño y el congresista son amigos.



Cuando salió a la luz el video, el pasado viernes, Quintero manifestó que quienes esperaban que él dejara solo a Álex en ese momento no lo conocían. Le envió, además, un mensaje de fuerza.



Ahora, tras conocerse el video en el que Flórez reconocer tener un problema con el licor, el alcalde manifestó que lo ha acompañado con consejos en su actual drama, sobre el que dijo que no es diferente al de miles de colombianos que luchan contra el alcohol sabiendo lo que les cuesta.



"Hay mucho de valor en él. Saldrá adelante por su familia, sus amigos y Colombia que lo necesita al 100%", concluyó en el trino.

He acompañado a Alex con consejo en su drama. No es diferente al de miles de colombianos que luchan contra el alcohol sabiendo lo que les cuesta. Hay mucho de valor en él. Saldrá adelante por su familia, sus amigos y Colombia que lo necesita al 100%. https://t.co/kBj32PABXC — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 4, 2022

Por su parte, el también senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) dejó un comentario en respuesta al video de Álex: "Celebro tu gallardía hermano. Cuentas con mi apoyo y el de toda la bancada. Vas a superar el problema. Colombia necesita de nuestro ejemplo. Prometimos un cambio y vamos a hacerlo".



Celebro tu gallardía hermano. Cuentas con mi apoyo y el de toda la bancada. Vas a superar el problema. Colombia necesita de nuestro ejemplo. Prometimos un cambio y vamos a hacerlo. Adelante Alex! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 4, 2022

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, calificó el video como un "gran gesto de humildad" y expresó que Flórez saldría adelante. Asimismo, le ofreció apoyo en lo que considerara pertinente como compañero de proyecto.

Gran gesto de humildad. Saldrá adelante @AlexFlorezH

Y como compañero de proyecto, en lo que podamos apoyar, ahí estaremos.

Mucha fuerza. — David Racero (@DavidRacero) September 4, 2022

Otra persona que compartió una reflexión al respecto de la situación de Álex Flórez fue el senador Andrés Guerra Hoyos, del Centro Democrático. En un video publicado en sus redes sociales, Guerra empezó diciendo que lo han criticado por no hablar sobre la polémica del congresista del Pacto Histórico.



Al respecto, dijo que él hace 17 años tuvo problemas también con la bebida. Y agrega: "Sé el problema en el que está Álex. Yo quiero ser prudente, respetuoso, en un momento bien difícil para él".

Buen domingo. Una reflexión desde el corazón, sobre el tema del senador @AlexFlorezH . #oposiciondemocratica. Con la fe intacta pic.twitter.com/jQSBsoEQEX — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) September 4, 2022

¿Qué dijo Flórez en su video?

En la grabación publicada por el senador del Pacto Histórico, dice que asume su equivocación y que, después de varios 'campanazos' de alerta a los que no había prestado atención, reconoce que tiene problemas con el licor.



"Yo he tocado fondo. El problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con amigos y con las personas que, desde un principio, han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país", afirma.



El senador lamenta que haya personas que se burlan de la situación, convirtiendo en chiste "algo tan personal, tan íntimo y tan delicado". Revela que, en el pasado, empezó un tratamiento para superar la situación, pero lo abandonó.



"He decidido reiniciar el tratamiento buscando apartar para siempre de mi vida el alcohol", señala tras reconocer que necesita ayuda.