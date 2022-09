¿Quién va a investigar al congresista Álex Flórez? El futuro de la situación del congresista que protagonizó un escándalo en Cartagena luego de insultar borracho a miembros de la Policía Nacional y tildarlos de asesinos se define este 6 de septiembre.



Al senador del Pacto Histórico, quien se disculpó por lo sucedido y admitió que tiene problemas con el alcohol, la Procuraduría le abrió una indagación previa el pasado viernes. Sin embargo, la Comisión de Ética del Senado se reunirá martes a las 10:00 a.m. para determinar si son ellos quienes deben adelantar la investigación.



Este diario habló con el senador Jhon Jairo Roldán, presidente de dicha Comisión, quien explicó que se van a centrar en el marco normativo para establecer cuál de los dos tiene la competencia.



"Hay una duplicidad porque el viernes tanto la Procuraduría como nosotros de oficio iniciamos la acción disciplinaria y se tiene que dirimir esta situación ya que una persona no puede ser investigada por dos entidades distintas por los mismos hechos", explica.



Aseguró que le van a garantizar el debido proceso para que "él sepa dónde va a ser la defensa en medio la investigación".



El senador Álex Flórez y la imagen de la joven mujer que contactó en Cartagena. Foto: Tomada de Noticias RCN

En caso de que todo quede en manos de la Comisión de Ética, lo primero que se hará es pedirle el expediente a la Procuraduría. Luego, se designaría a un senador instructor que es la figura que adelantará todo el proceso que tiene dos etapas.



"La primera, una indagación preliminar en la que el instructor define si pasa a una etapa de investigación o se cierra ahí. Si él considera que hay que investigar, este proceso arroja una tipificación de faltas que se encuadran en una falta leve, grave y gravísima".

¿Qué sanciones podría tener Álex Flórez?

De acuerdo con la Ley 1828 de 2017, si se determina que fue leve solo habrá una amonestación escrita y privada ante la Comisión de Ética.



Si fue grave, igualmente habrá amonestación escrita, pero en este caso, pública ante la plenaria y con anotación en la hoja de vida.



Finalmente, si se cataloga como gravísima habrá "suspensión del ejercicio congresual".



Según el literal a del artículo 9 de dicha Ley, se señala como falta en esta categoría "ejecutar actos que afecten la moralidad pública del Congreso; la dignidad y buen nombre de los Congresistas, en la función congresional".



Roldán expone que cualquier decisión que tome el instructor debe someterse a la plenaria de la Comisión en un proyecto de fallo, el cual es votado al interior por sus integrantes. Dice que aún no es posible tipificar la falta y que el proceso no debería tomar más de dos meses.



Mientras se adelanta la investigación, y apenas se defina quién tomará el caso, el presidente de la Comisión indica que el senador Flórez puede seguir ejerciendo su cargo a menos de que su partido decida aplicar un llamado que le quite voz y voto por un periodo. "El partido no tiene la facultad como tal de una pérdida de investidura", asegura.



