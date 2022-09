Las voces que exigen a Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, dar un paso al costado por su reprochable comportamiento que se viralizó a través de las redes sociales en Cartagena, continúan en aumento.

Las solicitudes de renuncia llegan desde todos los sectores políticos, incluso desde la izquierda. Así, por ejemplo, en las últimas horas la ejecutiva nacional del Polo Democrático, Diana Marcela Otavo Morales, en diálogo con RCN Mundo, dijo que el congresista debe renunciar y que no es correcto que el "gobierno del cambio" defienda la actuación de Flórez.



Otavo Morales, le dijo a la emisora que desde su candidatura se cometió varios en torno a la presencia de Flórez. "No era la primera vez que sucedían este tipo de episodios y desde el día uno le pedimos al Pacto Histórico la renuncia de la lista como candidato. Sin embargo, no fuimos escuchadas”, recordó.



“Desde el 7 de marzo él tenía que haber renunciado voluntariamente a la lista, pero realmente no sucedió. Nosotros lamentamos este hecho, creemos que es desafortunado e indefendible y pues realmente nuestro mensaje es que el congresista debería renunciar”.



Octavo Morales suscribió un comunicado del Polo Democrático que firman varios dirigentes en el que anuncian:



“Las mujeres del Polo Democrático Alternativo rechazamos de manera contundente todas las formas de violencia basada en género. No aceptamos que se ejerza ningún tipo de violencia, y no aceptamos que un hombre acusado de ejercer esas violencias comparta nuestro proyecto y sueño de país”, dijeron en ese comunicado.



Otavo explicó en RCN Mundo que la lista de conformación fue cerrada y “quedaron muchos líderes y lideresas por fuera que no pudieron ser elegidos. Nosotros creemos que tenemos que tener un círculo de respeto no solamente por los partidos que conforman el Pacto Histórico, sino de las personas que quedaron por fuera”.



“Nosotros tenemos un compromiso de cambio y sus funciones como seguidor público tienen unos limitantes y evidentemente debería de dar un ejemplo, (...) Nosotros consideramos que si hoy se solicita la renuncia, él debería de dar un paso hacía el costado y seguir con su proceso de recuperación”, aseguró.



La ejecutiva nacional del Polo Democrático recalcó que en este caso la culpa la tiene el senador y agregó que, “la responsable acá no es la muchacha, el responsable es el funcionario público que tiene obligaciones con el Estado y que utilizó un esquema de seguridad (...) Él tiene unas obligaciones con el Estado y debe respetar su papel dentro de la sociedad”.



“Aprovecho para solidarizarme con el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) porque ese no es su papel, el escolta es un funcionario público que está destinado para proteger la vida de un funcionario público, de un senador de la República, pero no para lidiar las borracheras”, mencionó.



Otavo indicó que “este gobierno está dando un mensaje de cambio y no estaría bien por parte de nosotros dejar pasar este hecho como si nada hubiera sucedido, para que termine haciendo todos estos actos indefendibles”.



“Nuestro llamado al senador es que debe renunciar. También sabemos que ha manifestado que no desea hacerlo, cosa que sería lamentable y nuestro llamado sería a que la bancada haga la investigación”, dijo ella.





