Hoy martes 20 debería reincorporarse a sus actividades laborales en el Legislativo el senador del senador del Pacto Histórico Álex Flórez al cumplirse los 15 días de incapacidad.

Hace este tiempo, en la Comisión Sexta del Senado se leyó la comunicación enviada por el congresista y se le aceptó la excusa que envió para justificar su inasistencia.



Según la constancia médica el paciente Álex Flórez fue incapacitado por enfermedad general y se le dio 15 días de reposo. La excusa médica fue leída y aceptada en la Comisión Sexta del Senado que es a la que pertenece el congresista.



En este tiempo, varios integrantes del Pacto Histórico han censurado el comportamiento de Flórez.



En su momento, por ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez apoyó una solicitud de dos representantes a la Cámara del 'Pacto' que pidieron que el parlamentario fuera retirado de la lista cerrada por la que participó en las elecciones.



Las acusaciones de que Flórez había maltratado a su expareja sentimental y los señalamientos de "machista" figuraron en como motivo para extender la petición.



A la final, Flórez no fue retirado de la lista cerrada por el Pacto Histórico y fue electo para el periodo de 2022-20226, por lo que, en medio de la polémica que aún se mantiene viva, la vicepresidenta Márquez aludió a que "el tiempo me dio la razón" sobre su posición crítica frente al senador.



“(...) Lo expresé en un momento, que él no debería estar en esa comisión, y lo reitero. Hoy el tiempo me da la razón, porque no es una persona que por su andar lleve bien el nombre de este proyecto político, porque es coherencia y es acción”, dijo Márquez en una entrevista con la revista Cambio.





