Colombia Humana, el movimiento que creó el ahora presidente Gustavo Petro, rechazó el comportamiento del senador Álex Flórez y le exigió regirse por niveles éticos y una conducta adecuada.



El pronunciamiento del colectivo se da en rechazo no solo al bochornoso episodio protagonizado por Flórez, el pasado 2 de septiembre en Cartagena, sino por otras acciones relacionadas con posible violencia de género y malos tratos a varios compañeros en la época electoral previa a los comicios legislativos de marzo.



En la colectividad que le dio el aval a Flórez para integrar la lista cerrada del ahora partido de gobierno, rechazaron el cuestionable hecho. Además, recordaron otros episodios censurables.



Así, por ejemplo, el caso de posible violencia de género contra Susana Boreal en un evento público que contó con la presencia de Petro el pasado 5 de marzo en Medellín. En ese acto, Flórez codeó a Boreal en la tarima. La acción quedó registrada en un video que se hizo viral.



A través de un comunicado, Colombia Humana no solo rechazó ese hecho sino otra situación donde habría incurrido en violencia machista. Sobre esto, indicaron que “coincidimos con la opinión pública y sabemos que estos actos son un agravio para los valores y principios del Movimiento”.



También, manifestaron que “la Colombia Humana no se identifica con las conductas del senador Flórez, ya que nuestras actuaciones están encaminadas a cambiar la política y ser ejemplo del cambio por la vida”, y por tal motivo, anunciaron la creación de un mecanismo de control ético para la investigación de los hechos que “contravienen los principios y la ética del movimiento” y que fueron cometidos por el exconcejal de Medellín en calidad de aspirante y congresista.



El movimiento progresista señaló en su pronunciamiento que “confiamos plenamente en el actuar de las instituciones encargadas de estudiar y revisar las posibles sanciones que podría llegar a recibir el senador Flórez. Nuestra posición se caracterizará por acatar las decisiones emitidas por la justicia”.



