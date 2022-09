Álex Flórez Hernández, miembro de la Colombia Humana e integrante de la coalición Pacto Histórico, vuelve a estar en el ojo del huracán en esta ocasión por la agresión verbal a unos agentes de Policía en estado de beodez en Cartagena. Se trata de un episodio que contrasta con el eslogan que tiene en su cuenta de Twitter: “Vamos a transformar a Colombia con Educación”.



(En contexto: Policía explica razones por las que ocurrió la pelea del senador Alex Florez)

En vísperas de las elecciones en las que el Pacto Histórico se convirtió en uno de los bloques políticos más sólidos en el parlamento, Flórez fue motivo de críticas por el trato dado a Susana Gómez Álzate, en su momento aspirante a la Cámara de Representantes, en plena tarima junto al entonces aspirante a la presidencia Gustavo Petro. El codazo quedó grabado en videos.



Flórez recibió críticas de varios sectores, especialmente colectivos feministas, justo cuando en la misma Medellín había una controversia pública por acusaciones sobre agresiones a la madre de su hijo por supuestamente negarse a abortar.



(Le sugerimos: Polémico video de senador Alex Florez borracho intentando agredir a un policía)

Él y su expareja, sin embargo, emitieron comunicado en el que aseguraron que “han construido una buena relación alrededor de su hijo”.

Álex Flórez, en la pasada campaña electoral, le reclamó a Susana Gómez por estar parada demasiado cerca del entonces candidato Gustavo Petro en Medellín. Foto: EL TIEMPO

El texto no convenció a los críticos de Flórez y él reaccionó con el anuncio de emprender acciones legales contra quienes vulneraron su intimidad.



Ambos sucesos provocaron fisuras al interior del Pacto Histórico. “Este hombre no representa el proyecto de país por el que luchamos en el Pacto Histórico”, afirmaron en un comunicado las mujeres de la colectividad en el que pusieron el énfasis en rechazar cualquier situación de violencia de género.



(También: Álex Florez: 'No me voy a disculpar por algo que es de naturaleza de cada uno')

Este hombre no representa el proyecto de país por el que luchamos en el Pacto Histórico FACEBOOK

Flórez llegó a la lista del Pacto Histórico tras la negativa del Partido Verde, como confirmó la senadora Angélica Lozano, de darle el aval, precisamente, por la presunta responsabilidad en el acto de violencia contra su expareja.



A Flores lo defiende el alcalde de Medellín Daniel Quintero. El mandatario de la capital de Antioquia en ocasiones anteriores ha salido en su respaldo. En círculos políticos del departamento se considera que el burgomaestre ha sido su gran impulsor.

El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, protagonizó un enfrentamiento con miembros de la Policía en Cartagena. Foto: Archivo particular

Quintero ha mostrado públicamente su amistad y apoyo. “En las buenas y en las malas”, publicó el mandatario local en su Twitter acompañado de una fotografía de ambos.



Pero, además, de este apoyo, ¿cuál es el recorrido político de Flórez? ¿Cómo escaló en su vida política?



Nació en Cartagena y tiene 29 años de edad. Se trasladó a la ciudad de Medellín para adelantar sus estudios.



“Llegué a Medellín cuando tenía 16 años, salí de mi ciudad dejando atrás a familiares y amigos para buscar un mejor porvenir. Con un crédito del Icetex, estudié Derecho en la Universidad de Medellín, donde fui dos veces representante de los estudiantes”, publicó en su página oficial.



(Le sugerimos: Senador Alex Flórez, en polémica por propuesta para financiar la educación)



Durante 2019 salió del anonimato para muchos ciudadanos. Se sumó a buscar un puesto en el Concejo de la capital antioqueña por el movimiento Independientes que avalaba también a Daniel Quintero, quien ese mismo año buscaba ser alcalde de Medellín.



Logró entrar a los 21 concejales electos con 7.097 votos y fue el segundo candidato más votado del movimiento Independientes, detrás de Luis Bernardo Vélez (10.990).

Desde mi curul en el Concejo dimos el primer paso para implementar la gratuidad de la educación en Colombia FACEBOOK

“Desde mi curul en el Concejo dimos el primer paso para implementar la gratuidad de la educación en Colombia, cuando le propuse a Daniel Quintero implementar la Matrícula Cero, logrando que 28 mil estudiantes de las instituciones públicas de la ciudad estudiaran de forma gratuita, sin pagar un solo peso en el momento en el que más lo necesitaban”, destacó como su principal aporte.

(Siga leyendo: Gustavo Petro sale en defensa de la ministra de Minas, Irene Vélez)



Sin embargo, en el tiempo que estuvo en la corporación tuvo principalmente, dos momentos que cuestionaron su idoneidad.



La primera, por chocar, al menos en dos veces, su camioneta asignada por el Concejo. Una de esas ocurrió el 12 de julio de 2021. Su vehículo colisionó contra el portón de una finca ubicada en el corregimiento de Altavista, donde reside el cabildante. En el video se apreció que el conductor de la camioneta, tras el impacto, emprendió la huida por una vía. En otra situación, el vehículo quedó como pérdida total tras un accidente en un viaje que hacía del Eje Cafetero a Medellín, en octubre del mismo año.

Facebook Twitter Linkedin

Álex Flórez estrelló en 2021 una camioneta que le fue asignada por el Concejo de Medellín. Foto: Archivo EL TIEMPO

El segundo hecho cuestionable y el más grave fue que perdió su investidura como concejal tras el fallo del Consejo de Estado en diciembre de 2021, pues se comprobó que Flórez estaba inhabilitado para aspirar a este cargo pues en febrero del mismo año suscribió un contrato de prestación de servicios con el Tecnológico de Antioquia, mismo año en el que inscribió su candidatura al Concejo.

La decisión de pérdida de investidura llegó un mes después de que Flórez renunciara al Concejo, el 12 de noviembre de 2021. Allí ya había manifestado su pretensión de llegar al Congreso. “A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”, dijo en la mañana de hoy.



