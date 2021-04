Alerta en la Cámara por aumento de contagios de covid-19

¿Se convirtió el Congreso en un foco de contagio? Es la pregunta que hoy ronda en los pasillos del Capitolio Nacional, luego de un aumento en el número de personas vinculadas al Legislativo que han dado positivo por covid-19.

El senador Eduardo Enríquez Maya murió el miércoles de la semana pasada por complicaciones generadas por el covid-19 en una Unidad de Cuidado Intensivo. Además, se conoció el deceso por esta misma causa de Carlos Alberto Triana, subsecretario de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.



Adicionalmente varios congresistas han dado positivo, el más reciente fue el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, partido al cual pertenece también el congresista Esteban Quintero, quien hace pocos días salió de un hospital tras recuperarse del virus. Igualmente, este martes se conoció de dos funcionarios de la Comisión Primera de la Cámara que también se contagiaron.



La alerta se había encendido desde la semana pasada luego de que se aplicaran pruebas a 100 personas vinculadas al Legislativo, de las cuales 37 salieron positivas.



Ante esta situación, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes determinó restringir el ingreso a las instalaciones del Congreso de la República, tanto en el Capitolio como en el Edificio Nuevo a funcionarios y visitantes.

La circula emitida por la Cámara de Representantes indica que “en el Salón Elíptico, deberán permanecer las puertas y ventanas totalmente abiertas en el momento en que haya plenaria. Igualmente, el aforo no podrá superar las 45 personas”.



No obstante, en la comunicación se anuncia que seguirán las sesiones semi presenciales. Es decir, unos congresistas asistirán al Capitolio y otros debatirán desde su casa.



Esto ha causado preocupación en algunos congresistas, quienes no solo recuerdan lo sucedido con el senador Enríquez Maya, sino que tampoco olvidan lo ocurrido con el representante Jorge Eliécer Tamayo, quien sesionó desde el hospital y a los pocos días tuvo que ser internado en una UCI, donde al final logró superar el virus.



“Dadas las situaciones que todavía se presentan como consecuencia de la pandemia, las posibilidades de sesionar totalmente de manera presencial se ven bastante lejanas, mientras se mantengan las medidas que se derivan de la pandemia que dio origen a la emergencia sanitaria”, indicó el congresista César Lorduy.



