Alcaldesa Claudia López responde al Congreso por manejo de covid-19

Ante el pulso que se generó en los últimos días en el Congreso por la inasistencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a una citación de la Cámara de Representantes, la mandataria distrital finalmente se encuentra a esta hora atendiendo el llamado de esta corporación.

Precisamenteel jueves de la semana pasada, cuando todo estaba listo para que la Cámara de Representantes le hiciera ese jueves un debate de control político a la alcaldesa de Bogotá, por el manejo de la emergencia generada por el covid-19, la Alcaldía de la capital sorprendió con su respuesta: El Congreso no es competente para hacerle control político a la mandataria distrital cuando se trata de temas locales.



La Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá señaló que los temas referidos “escapan de la órbita del control político ejercido por el Congreso de la República”.



No obstante, tras un ajuste en el cuestionario enviado a la alcaldesa, se confirmó la asistencia de la mandataria distrital, que a esta hora responde ante el Congreso.



El aumento desbordado de casos de covid-19 en algunas localidades de Bogotá ha generado de la alcaldesa de la capital reciba todo tipo de críticas por el manejo que le ha dado a la pandemia.



Las críticas han venido desde el Centro Democrático, bancada que precisamente lidera la citación a López.



“Seguir buscando esa competencia política con el Presidente ha demostrado ser profundamente dañina para la ciudad. No puede ser que cuando algo sale mal es culpa del presidente pero los éxitos son gracias a la alcaldesa”, apuntó el representante Gabriel Santos.

Las críticas han aumentado en los últimos días por la decisión de López de cerrar la localidad de Kennedy, una de las más grandes de la capital, por el aumento en los contagios.



“Aislar Kennedy, encerrar toda una localidad de Bogotá es un chiste. A la alcaldesa el manejo del coronavirus se le salió de las manos, la clave lo han demostrado otros casos como el de Medellín, es testear , hacer seguimiento, debe haber trazabilidad, la contención está en eso, no en encerrar a la gente”, expresó el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez.



POLÍTICA