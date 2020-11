Alcaldes piden al Congreso respeto por finanzas de municipios

La Federación Colombiana de Municipios, como representantes de los alcaldes y alcaldesas del país, hizo este viernes un llamado al Congreso para que frene un cúmulo de proyectos que tendrían un duro impacto en las finanzas de los territorios.

Es normal que algunos congresistas, por quedar bien ante la opinión pública, propongan iniciativas que, si bien pueden tener algún beneficio para los ciudadanos, a la larga terminan afectando las finanzas públicas, lo que implica desfinanciar programas sociales que ya existen.



“Los mandatarios locales reconocemos el gran papel que desempeña el Congreso en la formulación de proyectos de ley en la búsqueda de un mejor país. Sin embargo, hemos venido observando con total preocupación que en los últimos meses han sido radicados y discutidos al interior del órgano legislativo, varios proyectos que traerían un grave efecto a las finanzas municipales”, aseguró Gilberto Toro, director Ejecutivo de Fedemunicipios.



Por su parte, Gian Carlo Gerometta, alcalde de Mosquera (Cundinamarca) y presidente de Fedemunicipios afirmó: “el 2020 ha sido quizá uno de los años más complejos para la economía en la historia reciente. La pandemia ocasionada por el COVID-19 paralizó casi todos los sectores durante meses. Lo anterior, produjo un duro golpe para las finanzas municipales ante la reducción en el recaudo de impuestos, tasas y contribuciones. Hoy la gran mayoría de municipios no poseemos la capacidad financiera para desarrollar políticas públicas de alto impacto en sus regiones.”



Los proyectos de ley que la federación considera necesario aplazar su discusión ante la coyuntura actual son los siguientes:



Proyecto de Ley 253 del 2020 del Senado: “Por medio de la cual se modifica el régimen vigente para la liquidación de honorarios de los concejales en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría; se adoptan medidas en seguridad social y se promueve el derecho al trabajo digno”, se cargaría a los municipios de categoría 4,5 y 6 los costos de honorarios y de seguridad social de los concejales con un impacto fiscal superior a los 92 mil millones de pesos.

Proyecto de Ley Proyecto de Ley N° 103 de 2020 Cámara de Representantes: “Por medio de la cual se dictan para fortalecimiento de las personerías en Colombia” que aumenta los topes máximos de gastos de las personerías municipales estipulados en la Ley 617 del 2000, causaría un impacto fiscal aproximado de más de 57 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 42 mil millones serían asumidos por municipios de sexta categoría, los más pobres del país.



La reciente constitucionalidad del Proyecto de Ley No. 54 de 2015 Senado de la República - 267 de 2016 Cámara de Representantes: autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país, y que será de obligatorio cumplimiento para las ciudades de más de 100 habitantes. Mismas que con sus ingresos corrientes de libre destinación ahora deberán pagar honorarios y seguridad social a los ediles, restando espacio para el gasto social de estos municipios.



Los alcaldes y alcaldesas del país consideran que este tipo de iniciativas, pese a que persiguen fines loables, serían insostenibles por parte de los municipios de llegarse a aprobar en atención a la situación económica que atraviesan.



Por tanto, solicitaron al Congreso de la República aplazar la discusión de estos proyectos de ley en aras no sólo de salvaguardar las finanzas municipales sino de no afectar la inversión social en los sectores más pobres y necesitados de los municipios colombianos.



