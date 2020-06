‘Aislar una localidad completa de Bogotá es un chiste’

El aumento desbordado de casos de covid-19 en algunas localidades de Bogotá ha generado de la alcaldesa de la capital reciba todo tipo de críticas por el manejo que le ha dado a la pandemia.



Las críticas han venido desde el Centro Democrático, bancada que precisamente realizará esta semana un debate de control política a la alcaldesa en el Congreso.

“Seguir buscando esa competencia política con el Presidente ha demostrado ser profundamente dañina para la ciudad. No puede ser que cuando algo sale mal es culpa del presidente pero los éxitos son gracias a la alcaldesa”, apuntó el representante Gabriel Santos.



Las críticas han aumentado en las últimas horas por la decisión de López de cerrar la localidad de Kennedy, una de las más grandes de la capital, por el aumento en los contagios.



“Aislar Kennedy, encerrar toda una localidad de Bogotá es un chiste. A la alcaldesa el manejo del coronavirus se le salió de las manos, la clave lo han demostrado otros casos como el de Medellín, es testear , hacer seguimiento, debe haber trazabilidad, la contención está en eso, no en encerrar a la gente”, expresó el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez.



Según los datos que maneja el congresista, a hoy solo se ha aprobado el 5 por ciento de las solicitudes de negocios para reabrir en la capital. Cada día Bogotá pierde 230 mil millones por la falta de planeación de la alcaldesa con el encierro.



“El mejor programa social que se puede tener es permitirle a la gente salir a trabajar”, aseguró Rodríguez.



Otra de las críticas a la alcaldesa tiene que ver con el manejo de la red de salud en Bogotá.



“Inicialmente nos habían dicho que la ciudad requería 2.000 camas de UCI exclusivas para atender el covid-19, pero ahora nos enteramos de que solo hay 668 camas de este tipo”, manifestó el representante Santos.

Alcaldesa defiende cuarentena

La alcaldesa desde un principio ha defendido la importancia de las cuarentenas para contener la expansión del virus. Por ello, criticó el anuncio del presidente Iván Duque de extender a 43 las excepciones para quienes pueden salir a partir de este lunes.



“El señor Presidente permite la salida a la calle. Va a haber clientes en los centros comerciales, por supuesto van a ir. Es un engaño decirle a la ciudadanía que hay aislamiento preventivo. No hay tal. El señor Presidente acabó la cuarentena", indicó López.



Como explicó la alcaldesa, al haber más ciudadanos en las calles no solo habrá más riesgo de inseguridad, sino más riesgos de muertes masivas por coronavirus. "No hay posibilidad de cuarentena con 43 excepciones, no hay aislamiento con 43 excepciones, lo que hay es la autorización de la reactivación económica para privilegiar el empleo. Esa es la decisión del Presidente, él asume las consecuencias".



