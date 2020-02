¿Las parrandas de la hija de Aída Merlano demeritan su testimonio?

Las recientes declaraciones de la condenada excongresista del Partido Conservador, Aída Merlano, ahora detenida en Venezuela, provocaron un terremoto político de consecuencias imprevisibles. En su versión también dijo que su situación ha afectado a su hija Aída Victoria Merlano Manzanero quien, según ella, está bajo un cuadro de depresión.

El asunto podría quedarse en una simple anécdota sino fuera porque las palabras de Merlano, que está condenada a 15 años por los delitos de corrupción electoral, pueden afectar seriamente la marcha de la actividad política durante este 2020.

Así me ensañaron a bailar las monjas, así bailo cuando estoy deprimida, así bailo cuando mi mamá está presa, así bailo cuando... Díganmelo ustedes. pic.twitter.com/H8tetLOuhr — AIDA VICTORIA (@MerlanoManzaned) February 23, 2020

Así, por ejemplo, tras sus declaraciones en la que acusó a varias personalidades de la política y del sistema de justicia, en el Congreso se empieza a hablar sí sería conveniente que Arturo Char, uno de los señalados por ella, asumiera la presidencia de la corporación como estaba previsto.



Char es el senador que por acuerdos de la bancada de Cambio Radical, colectividad que ahora está en camino de dejar la independencia para entrar a formar parte del Gobierno de Duque, debía ocupar esta posición.



Merlano, que se fugó el pasado primero de octubre de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, está ahora en prisión en Venezuela, desde donde lanzó las acusaciones que provocaron una tempestad por ahora mediática.

Por la fuga están procesados el dentista Javier Cely, Aída Victoria, hija de la política, y el capitán David Alexander Álvarez, del cuerpo de guardias de El Buen Pastor, donde estaba recluida la conservadora.

Aida Merlano dijo desde Venezuela que su hija estaba pasando por una depresión muy fuerte. Ok 🙄 pic.twitter.com/iHP4XEL2nv — La Niña Maya (@maya_jaramillo) February 23, 2020

Sin embargo, tras su entrevista se abrió un capítulo al señalar que tenía pruebas de delitos cometidos por otros dirigentes políticos.



Sin embargo, a lo largo de su charla también contó detalles de su vida familiar. Precisamente sobre Aída Victoria aseguró que estaba sufriendo de "depresión".



Tras esa declaración, la hija de la excongresista, sin embargo, se dejó ver en sus redes sociales bastante alegre.



En efecto, durante este fin de semana la muchacha disfrutó del Carnaval de Barranquilla, según consta en vídeos que ella misma ha subido a sus redes sociales.



No es la única acción que llama la atención. Durante la entrevista con Semana, la prófuga de la justicia explicó que las fotos en la revista Soho donde su hija posó desnuda, “la tomaron por sorpresa”, porque ella “la educó en un colegio de monjas” y jamás pensó que se expondría así.



"Le manifesté que eso me partió el alma. No fue como yo la crié, ella fue criada con monjas. Nunca le permití un novio. Yo quería que se casara virgen", dijo la exsenadora barranquillera.



Merlano trató de mantenerse comprensiva con las decisiones de su hija al explicar: "Estamos en pleno siglo XXII (sic), ella tiene 20 años y no puedo pedir más".



La pregunta es natural: ¿Pueden las acciones de la hija debilitar las acusaciones hechas por la madre? Las autoridades correspondientes serán quienes den la respuesta. Por ahora, la madre sostiene que su hija está en cuadro de depresión, la joven en el carnaval de Barranquilla, según se aprecia, parece tener otro estado de ánimo.



Por ahora, la joven deberá responder ante la Fiscalía. En el escrito de acusación presentado por el ente acusador, la Fiscal 12 Delegada para la Seguridad Ciudadana ratificó las acusaciones contra ella y contra Cely Barajas, el odontólogo que atendió a la exsenadora cuando se dio su fuga a través de una soga.



Según el ente acusador, la joven contribuyó proveyendo a la señora Merlano Rebolledo “de los elementos necesarios, como lo son: la reata que utilizara para el descenso, la ropa de cambio, los guantes para realizar la conducta punible de fuga de presos materializada por la señora Merlano. Dicha contribución se efectivizo por concierto previo entre Aída Victoria y su madre”



