Aida Quilcué: 'Las disidencias se sentaron a dialogar pero no lo hicieron en serio'

La senadora Aida Quilcué, del Mais, en entrevista con EL TIEMPO, aseguró que el 'Estado Mayor Central' de las Farc, disidencia liderada por alias Iván Mordisco, no han demostrado voluntad de paz y pidió justicia por los crímenes contra la comunidad indígena, como el ataque a la minga por parte de ese grupo que terminó con la suspensión del cese del fuego en tres departamentos.

¿Cómo está la situación en el Cauca después del ataque a la minga por parte de las disidencias de las Farc el fin de semana?

Compartir En la vereda la Bodega se hizo la velación de Carmelina Yule Paví, lideresa indígena fallecida el pasado domingo debido a un ataque de disidentes de las Farc. Foto:Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

Las autoridades indígenas del proyecto Nasa y del norte del Cauca han decidido reactivar el control territorial que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en el ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Uno de los puntos que definieron las autoridades es cómo descontaminar la publicidad de los grupos armados que están en todos los rincones de los resguardos. Eso ya lo hicieron en la noche del domingo. Pero la otra que han dicho las comunidades es que se cansaron de los asesinatos, de la guerra, de tanta situación que estamos viviendo y que en el marco de la jurisdicción de ordena la captura de los responsables de los crímenes, no solamente del actual sino de otros. Pero las comunidades no renuncian al diálogo, los esfuerzos por la paz hay que hacerlos.

¿En qué momento estos grupos volvieron a tomar tanta fuerza en el departamento?

Este no es un fenómeno actual, tuvimos mucha esperanza en los acuerdos de paz, unos acuerdos de paz que el gobierno anterior avanzó pero que en otros, en su gran mayoría, incumplió. Ese incumplimiento hizo que se reactivaran muchos grupos, no solamente las disidencias, también las bandas criminales. Estamos viviendo una situación muy difícil, como la que reportaron el martes en la noche de dos menores de edad de una institución educativa reclutadas por la 'Dagoberto Ramos'.

¿En dónde?

En Vitoncó, Tierradentro, pero Tierradentro, que es una zona que es silenciosa, es donde más han reclutado niños y niñas. Pero también han asesinado mucha gente, de tal manera que la situación sigue siendo difícil, creo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa los diálogos, el Congreso ha cumplido con legislar con la ley de 'paz total', pero lo que vemos es que quienes viven del combustible de la guerra, que es el narcotráfico, pero también de quienes viven de la guerra, pues no quieren desescalar la guerra. Por eso ese incumplimiento frente a los diálogos.

Cali Colombia 19 de marzo de 2024 En la vereda la Bodega, se lleva acabo la velación de Carmelina Yule Paví, lideresa indígena fallecida el pasado domingo debido a un ataque de disidentes de las FARC, en Toribío, Cauca . Autoridades indígenas piden que el asesinato de Carmelina Yule Paví cometido por las disidencias de las FARC no quede impune, al tiempo que denunciaron que la caravana que llevaba el cuerpo de la lideresa fue atacada por ese grupo armado en el departamento del Cauca. Fotos Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO Foto:Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO Compartir

El presidente Petro dijo que el 'Emc' no ha demostrado voluntad de paz. ¿Ustedes en el Cauca creen que no quieren hacer la paz?

Quiero también decir que en el marco de los pueblos indígenas, campesinos, afrocolombianos, urbanos, mujeres, nos hemos levantado en el marco de la minga la semana anterior. Llegamos a Cali, hicimos el llamado al presidente Petro, él acudió, y ahí se presentó una propuesta junto a los ministros, que puede ayudar desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales para desescalar la guerra. Uno de ellos es cómo deben ser los diálogos de paz allá, de frente, para que nos digan por qué nos están matando y cómo va a ser, realmente, el cumplimiento de esos diálogos, que no sean unos delegados de la mesa. Lo otro que ha propuesto la minga, con mucha fuerza, es la inversión social, porque parte de lo que hoy está pasando. Estuve en Toribío y escuché a los sembradores de marihuana quienes piden que el Gobierno les diga cuáles van a ser los programas de sustitución real en el marco del plan. Estamos dispuestos a cambiar esto que nos está matando. Eso lo dice la gente. Falta para invertir en los territorios y poner en marcha el plan de desarrollo.

Compartir Aida Marina Quilcué Vivas, senadora del Mais Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cuáles han sido las fallas del proceso de paz con el 'Emc'?

No sé si se pueda llamar falla, pero es la demasiada voluntad política que ha tenido este gobierno, pero el Gobierno puso todas las garantías. Las disidencias se sentaron a dialogar pero no lo hicieron en serio, porque en territorio ha ocurrido otra situación y eso es lo que reclama la gente. Queremos que lo que se habla, se acuerde y se cumpla.

¿Ustedes se sientes seguros? ¿Cree que puede haber una arremetida de estos grupos para presionar al Gobierno?

Creo que la gente se ha arriesgado todos los días, sobre todo la guardia indígena. Todos los días arriesgan sus vidas para vidas. Y lo que la gente dice es que no van a parar y, por eso, han tomado la decisión también de aplicar justicia porque también hemos confiado, en su gran mayoría, en la justicia ordinaria. Algunos casos los han tramitado, pero hay muchos que se han archivado. Yo, personalmente, tengo 117 denuncias por amenazas. El último atentado, lo de Tierradentro y Popayán presenté pruebas, número de placas. Y me llama mucho la atención por qué la Fiscalía no ha actuado. Yo, con mi investidura, peor con los comuneros que no tienen ninguna investidura. Resulta que encontré los carros transitando, común y corriente, en las calles de Popayán. La justicia no está actuando, espero de esta fiscal, que hoy ha sido nombrada, empiece a atacar esa impunidad que nos ha tenido viva la violencia en Cauca y en Colombia.

Estamos dispuestos a cambiar esto que nos está matando. Eso lo dice la gente. Falta para invertir en los territorios y poner en marcha el plan de desarrollo.

¿Cuál es el mensaje al presidente Gustavo Petro?

Un mensaje que no es mío sino de las comunidades: nosotros le hemos apostado al cambio y le apostaremos. Pero queremos que el Gobierno también siga protegiendo los derechos que tenemos y que avancemos en lo que nos falta, pero también que vamos a estar firmes en la medida en que se proteja la vida de los pueblos y que avancemos en las propuestas que hizo la minga.

¿Cómo recibe la comunidad indígena la propuesta de una asamblea nacional constituyente del presidente Petro?

El presidente ha propuesto esa constituyente, nosotros decimos que habría que analizarlo. No he conversado con la minga, pero en mi opinión hay que conversar porque tenemos que proteger, sobre todo los pueblos milenarios que nos ha costado tanto incluir los articulados de los derechos que hoy tenemos que no vayan a ser regresivos.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA