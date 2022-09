La excongresista Aida Merlano Rebolledo, condenada por la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral y prófuga de la justicia, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram mientras se llevaba a cabo la audiencia de condena contra su hija Aida Victoria Merlano.



(En vivo: Condena contra Aida Victoria Merlano por fuga de su mamá)



Un juez de Bogotá condenó este martes 13 de septiembre a la joven a siete años y seis meses de prisión domiciliaria. Los 90 meses de casa por cárcel que le sentenciaron, pese a no quedar en firme el fallo, se deben a los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.



(Además: Pese a condena, Aida Victoria Merlano no será capturada, ¿por qué?)

Merlano Rebolledo aseguró momentos previos a que se conociera la condena "Qué bajo han caído los super poderosos y los que se prestan para cada canallada. Qué vergüenza siento por una justicia corrompida y una Fiscalía llena de hampones", escribió.



En la misma publicación dijo "Están tocando a la familia. Espero que estén preparados para cuando llegue el día de mi regreso. No les tengo miedo", concluyó.



(En otras noticias: Gustavo Petro le pedirá a Venezuela ser garante de eventual negociación con Eln)

Facebook Twitter Linkedin

Esta fue la publicación en su cuenta de instagram oficial. Foto: aidamerlano_oficial

"Ya lloré lo que tenía que llorar y ya puedo venir a darles la noticia: no me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel y pasó un milagro porque fueron siete años y medio y va a ser en el beneficio de casa por cárcel", expresó la hija de la excongresista, quien se encuentra prófuga en Venezuela.



También explicó que le dictaron privación de la libertad de manera inmediata, razón por la cual debe entregarse al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.



El pasado 7 de septiembre, su madre le había enviado otro mensaje. "No estás sola hija de mi alma, somos miles de personas unidas en oración pidiendo por tu situación. Te amo con todo mi ser. Fuerza".

POLÍTICA

Otras noticias de Política

- Reforma política fue radicada por el ministro Alfonso Prada: los cambios claves



- Vuelos entre Colombia y Venezuela: el primero saldrá el 26 de septiembre



- Periodista Juan Fernández, nuevo asesor presidencial en temas empresariales