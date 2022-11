Ante los comentarios que hizo recientemente la senadora Piedad Córdoba contra el ejercicio libre de la prensa en Colombia, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) mostró su "rechazo" vehemente.



"Rechazamos enérgicamente las generalizaciones estigmatizantes de Piedad Córdoba y llamamos la atención sobre el peligro que sí entrañan para la democracia, insinuaciones sinuosas como las que formula", anota en su cuenta de Twitter la AMI.

En una de sus intervenciones en las sesiones del Congreso, Córdoba dijo: "A mí me parece interesante que el Senado de la República, en un momento oportuno, haga un gran debate sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia Colombiana".



La Senadora continúa: "Creo que es un debate que no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni la libertad de prensa, más sí con el derecho a la información, sobre todo, en el papel que está jugando en la democracia de este país".



(Lea además: Piedad Córdoba pide debate sobre los medios de comunicación)



Para Córdoba, los medios "cada vez más desinforman" y están planteando con sus contenidos "situaciones que no llevan a que la gente se informe sino a generar una opinión tergiversada sobre 'x' o 'y' proyecto, 'x' o 'y' programa o 'x' o 'y' persona".



Finalmente, Córdoba pidió que este debate se "encause por todos los partidos y movimientos políticos del Congreso".