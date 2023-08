Mientras avanza el proceso en contra de Nicolás Petro Burgos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito al recibir dinero ilegal. Agmeth Escaf, actual representante a la Cámara, habló por primera vez de lo ocurrido en la campaña que se desarrolló en el Atlántico en 2022.



A través de su cuenta en Twitter creó un hilo en el que inició: "¿Usted quiere saber qué pasó realmente en la campaña en el Atlántico y por qué he recibido tanto 'fuego amigo' desde el día uno?"



En sus argumentos, Escaf, inicia diciendo que: "Ni a un solo líder político del Pacto Histórico en el Atlántico les gustó que surgiera mi nombre como opción para encabezar la lista".



Seguido de esto, el representante a la Cámara, dice que, atacado en varias oportunidades, "intentaron destruirme y sacarme del ruedo. ¿Cuál era la verdad? Una sola. Yo no era parte de su tinglado".



Según él, el candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas que resaltan el Atlántico, el candidato que querían elegir era Miguel Ángel del Río Malo.



Adicional a esto, Escaf, dice que él ganó las consultas internas y que debía encabezar la lista: "Pero Nicolás no estaba de acuerdo, ni Máximo, ni Colombia Humana Atlántico", puntualiza.



Pero Nicolás no estaba de acuerdo. Ni Máximo. Ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones.” — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 7, 2023

Tras esto, y según lo menciona el representante, Nicolás Petro le preguntó: “¿Cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones", pero en su momento Escaf no comprendió la pregunta.



Tiempo después fue abordado nuevamente por el hijo del Presidente, quien esta vez le diría: "Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté: dile tú eso a tu papá, yo no lo haré".



El representante afirma que el haberse negado a esto tuvo un precio muy alto, pues comenzó a ser discriminado dentro del Pacto Histórico y no lo invitaban a los eventos, incluso, que en la "tarima no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata".



"Por fortuna las verdades van saliendo y ya la gente que les creyó va entendiendo quién es quién y cuál es la verdad detrás de todo este asunto. Ya saben la razón del porqué me la pusieron tan difícil y por qué he sido objeto de tanto acoso cibernético por parte de las bodegas".



Para finalizar, pidió a la Fiscalía explicaciones de por qué aparecía en el cuadro donde se relacionan a las personas que tuvieron relación con Day Vásquez y Nicolás Petro durante la campaña, "no tengo nada que ver con dicho entramado de corrupción".

