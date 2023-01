El representante a la Cámara por Atlántico Agmeth Escaf habló con EL TIEMPO a propósito de algunas polémicas que se han presentado durante los últimos días en la coalición con la que Gustavo Petro ganó la Presidencia.



Desmintió, por ejemplo, que tuviera diferencias con al diputado por su departamento Nicolás Petreo y dijo que el exsenador Gustavo Bolívar, a quien cuestionó por su renuncia, lo "matonea" porque sus candidatos no ganaron.



¿Cómo califica estos primeros meses en el Congreso?



Ha sido un semestre muy fructífero, los resultados ahí están, las reformas que el Gobierno así quería que se hicieran, ahí están. Otros proyectos que venían aplazados, como Escazú, ahí están.

¿Y qué balance hace del Gobierno?



Desde el momento en que decidí ser parte de este proyecto lo hice porque, además, sabía algo: todo el mundo lleva las ganas de un cambio por dentro, lo que pasa es que a muchos les da miedo soltarlo. Y ese cambio lo representa Gustavo Petro.



El congresista por el Atlántico Agmeth Escaf y el presidente Gustavo Petro. Foto: Tomado de las redes sociales

¿Qué tan cercano es usted a la primera dama, Verónica Alcocer?



Somos amigos desde hace 30 años. Ella también hace parte de todos los procesos sociales porque, además, ha sido una abanderada de todos los proyectos por convicción. Creo que en el tiempo que lleva al lado de nuestro Presidente así lo ha mostrado. Es una mujer muy sensible, muy preocupada por la niñez, por la adolescencia, por el bienestar de los jóvenes, de las mujeres, de las mujeres maltratadas. A este país le está trayendo mucha alegría la presencia de Verónica y nuestra amistad ahí, intacta y, además, ahora con más responsabilidad por trabajar con los proyectos del Gobierno y saber que es la primera dama, ahí estoy, al lado del Presidente, que son mis amigos.

Hay una polémica porque ella habría nombrado a la directora del Bienestar Familiar. ¿Qué opina?



La directora es amiga, conocida y vecina de nuestro Presidente y de la primera dama. Del presidente Gustavo y de Verónica. La forma como ella haya manifestado la invitación a ser directora del Bienestar Familiar no creo que sea la polémica. A fin de cuentas, el Presidente fue quien tomó la determinación, quien firmó el decreto de posesión, y el Presidente fue quien confió en ella toda la responsabilidad, y la apoyamos 100 por ciento.



Hace unas semanas Nicolás Petro dijo que se equivocaron en las listas del Atlántico, y hubo quienes dijeron que se refería a usted. ¿Qué opina?



Con Nicolás, que es mi amigo, tengo una excelente relación y estamos trabajando de la mano para sacar adelante el proyecto de Atlántico y Caribe, creo que ahí hizo muy abierto el comentario. En Atlántico solo hay un representante y un senador por el Pacto. En mi caso, es de dominio público que con el senador Pedro Flórez tengo mis diferencias y esperamos que en el corto tiempo podamos superarlas y sacar adelante el proyecto. Creo que Nicolás abrió demasiado el debate. Lo más incómodo de esto es que otros, con base en lo que dijo Nicolás, empiecen a desprestigiar, simplemente porque sus pretensiones no fueron las ganadoras en las elecciones.

¿Estamos hablando de Gustavo Bolívar? Usted cuestionó su renuncia...



El exsenador Bolívar hace unos años empezó su campaña para bajarles el sueldo a los congresistas. Pero en los últimos tiempos ha estado diciendo que se retira del Congreso porque ese sueldo no le alcanza para vivir y que tiene que regresar al mundo del entretenimiento. Creo que decir eso del salario que ha estado cuestionando durante tanto tiempo y se retire es incoherente.



Incoherencia es valerse de los votos del Pacto Histórico para elegirse y después salir a defender los puestos de los Char.

Por algo dijo Nicolás Petro q nos equivocamos con el Pacto en Atlántico. Estoy totalmente de acuerdo.

Exijo la rebaja de salarios desde antes de ser Senador https://t.co/3F7eq7ZsK5 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 1, 2023

¿A qué se refiere cuando dice que las pretensiones de él no fueron ganadoras?



Sus ataques para conmigo siempre son porque sus candidatos en Atlántico no llegaron a buen término porque así lo decidieron el pueblo y la militancia. Todavía, a estas alturas, sigue mancillando mi nombre y matoneándome simplemente porque no ganó.

Usted y otros miembros del Pacto han hablado de fuego amigo. ¿Qué pasa?



Hay gente del Pacto atacando al mismo Pacto, a la misma militancia, a la misma coalición. De hecho, Gustavo Bolívar está acompañado de todos estos personajes, de estas bodegas, incluso se lo ve a él en diferentes bares de Bogotá, sobre todo por allá en Teusaquillo, con todos estos personajes que son los que siempre salen a matonear, a estar aplastando la dignidad de las personas. Él se sienta a hablar, a reunirse con todos los matoneadores de las redes sociales, que son sus amigos, quienes se accionan en el momento en que él les dice, y eso ya es vergonzoso. Uno no puede estar utilizando el poder y los medios así.

¿Cómo van a hacer en Atlántico para enfrentar a los Char?



Prepararnos bien con los candidatos que iremos perfilando dentro del proyecto. Eso es otra cosa, Gustavo Bolívar se la pasa insultándome diciendo que yo me siento con los Char. Ni los Char me han invitado porque saben que no lo haré porque soy coherente, tengo un líder natural que es el presidente Gustavo Petro y trabajo directamente con los lineamientos de él para los cambios de transformación.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA