Agmeth Escaf dice estar listo ante investigación de la Corte por caso de Nicolás Petro

La Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar al representante a la Cámara Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, por las declaraciones que dio Nicolás Petro a la Fiscalía luego de ser capturado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



"La Corte Suprema de Justicia me acaba de informar que me abrieron investigación por las declaraciones de Nicolás Petro en mi contra. Soy la primera persona interesada en que esto se esclarezca y por ello agradezco que esta investigación arranque ya para poder demostrar mi inocencia lo antes posible", aseguró el parlamentario en la noche de este martes.



Tras ser detenido el 29 de julio por las autoridades por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, su padre, en el Atlántico, el exdiputado salpicó a varias personas en sus primeras declaraciones a la Fiscalía, como a los congresistas Pedro Flórez y Escaf, al empresario Christian Daes, y a la primera dama Verónica Alcocer.



Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Agmeth Escaf. Foto: X: @agmethescaf

"Quien termina teniendo ya la relación directa entre Christian y la campaña es Agmeth Escaf. Hubo una ocasión en donde había un debate en la Universidad del Norte al que asistió mi papá, ese día, la señora Adriana Mejía, ella actualmente es funcionaria del Gobierno nacional, creo que está en el sector cultura y está en Barranquilla, no sé si viajó el mismo día o un día anterior, pero ese día viajaba a Bogotá", aseguró el hijo mayor del jefe de Estado a las autoridades.



Dijo, además, que "se reunió con el señor Christian Daes, Agmeth Escaf y transportó unos recursos para la señora Verónica Alcocer. Según Agmeth Escaf, Christian Daes financió la campaña para que quedara Verónica Alcocer”.

Información de interés público:



La @CorteSupremaJ me acaba de informar que me abrieron investigación por las declaraciones de @nicolaspetroB en mi contra. Soy la primera persona interesada en que esto se esclarezca y por ello agradezco que esta investigación arranque ya para… pic.twitter.com/eXDASqQD5j — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) November 1, 2023

Escaf, por su parte, ya había descalificado las declaraciones que entregó Nicolás a las autoridades, pues aseguró que fue presionado.



"Que Nicolás Petro me nombre en una cosa en la que nada tengo que ver para beneficiarse de un principio de oportunidad y lavarse sus manos, no es asqueante, es risible. Me parece que en ese momento estaba dolido y mal asesorado", dijo a comienzos de octubre.



Y dijo, de manera enfática, que "ni me he robado un peso en esta vida".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA