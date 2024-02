Agmeth Escaf denuncia persecusión y ataques desde RTVC: Hollman Morris le responde

El representante a la Cámara del Pacto Histórico Agmeth Escaff cuestionó este fin de semana la incorporación de la abogada Maria Niny Echeverry como contratista en el Sistema de Medios Públicos RTVC. De paso, señaló que supuestamente se está realizando una persecución desde dicha entidad.



"Quiero preguntarles con todo el respeto y el cariño que les tengo a @Noridaoficial, a @HOLLMANMORRI y a @RTVCco, si están contratando gente allí para perseguir, inclusive, a los del Pacto que les parecemos sospechosos. ¿Cacería de brujas?", dijo el congresista. Y es que Echeverry, hace unos días, en su perfil persona de X cuestionó las críticas que Escaf le realizó al Gobierno por perder la sede de los Juegos Panamericanos. Insinuó que el congresista, supuestamente, estaría interesado en que se realizara dicha competencia en Colombia porque recibiría dinero por ello.

Agmeth Escaf. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

"¿Ahora también nos tenemos que aguantar que desde la misma @RTVCco

nos persigan? Tú bien sabes, @Noridaoficial, que lo que esta señora @Marianiniecheve afirma de mí es falso", añadió.



El congresista, en esa misma publicación, le dijo al presidente Petro que este tipo de contrataciones son "inadmisibles". "Este fuego amigo debe parar. No nos van a destruir desde afuera, nos van a implosionar desde adentro", le advirtió al jefe de Estado.



También agregó que ha pagado "un alto costo por defender a capa y espada" tanto al presidente Petro como a su familia.

En otro mensaje, Escaf escribió: "Como la señora contratista de @RTVCco, doña

@Marianiniecheve, ya borró el trino, supongo que ya entendió que metió las de caminar. Que eso no se hace. Que el canal institucional no está para atacar así, y menos a aliados. Sin embargo borrar el trino no equivale a una disculpa. Sigo esperando".



La abogada Echeverry fue contratada para crear la Unidad Investigativa de dicho medio. También deberá apoyar algunas de las labores periodísticas que se realizan allá.



En uno de sus pasados trinos, en respuesta a una publicación de Escaf sobre los Juegos Panamericanos, aseguró: "A alguien por aquí se le fue una tajadita muy grande de las manos. Y todavía cree que no sabemos a qué juega. Le tocará renegociar con los Char".

La respuesta de Hollman Morris

Hollman Morris es el actual subgerente de televisión de RTVC. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO. Didier Delgado (Google Maps)

Morris, en un extenso mensaje que publicó igualmente en la red social X, le contestó en seis puntos al representante. Sobre la contratación dijo que una semana antes de su llegada a la entidad, "la gerencia expidió una resolución concentrando toda la ordenación del gasto y la contratación en la Subgerencia Corporativa".



Aseguró que él, como subgerente, no tiene supervisión del contrato que reprocha Escaf. "Está en manos de la gerencia, por lo tanto no ejerzo el control sobre sus actividades", agregó.



"Como lo dije públicamente y lo he demostrado, RTVC debe promover entre otras cosas,una cultura de paz y de DDHH. Ese quiero que sea mi principal sello, no las "cacerías de brujas", no estoy en eso", le respondió.

Hollman Morris, Nórida Rodríguez y Gustavo Petro. Foto: @petrogustavo

Finalmente, mencionó que él también ha sido víctima del "fuego amigo" en el Gobierno. "Comparto contigo que si las cosas siguen así no veremos el cambio por el cual la gente votó y sobre todo por el que me he jugado la vida hace más de 30 años", concluyó.



