El representante a la Cámara por Atlántico del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, hizo unas fuertes declaraciones en su cuenta de Twitter a algunos influenciadores al tildarlos de 'Bodegueros a sueldo'.



"Ver a 'influencers' en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto, del bochinche. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar", escribió el 3 de enero el expresentador.



Sus afirmaciones le valieron respuestas de personajes con alcance en sus redes sociales y que durante campaña apoyaron al Pacto Histórico, mismo partido del congresista.



El 'fuego amigo' llegó de lado de varios 'influencers'.



Daniela Beltrán (@smilelalis), Fabián Carpio (@FisicoImpuro), David Rozo (@DonIzquierdo) y Beto Coral (@Betocoralg) respondieron al tuit en el que Escaf señala a algunas figuras de internet de bodegueros.



"Se refiere a esta fiesta con Karen Abudinen y Elsa Noguera y a este concierto con Alex Char? El patético influencer de los Char al que convirtieron en congresista por ser el amigo "de"...", escribió Carpio desde su cuenta @FisicoImpuro.



En el tuit adjunta un tuit del 2014 en el que se aprecia al congresista compartiendo con la exministra de las TIC, señalada por el caso de Centros Poblados, Karen Abudinen y con Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico y muy cercana a la familia Char.

En el ir y venir, Escaf respondió que se refería a "las fiestas en donde te llevan a ti con todo pago. A esas. Y no de hace una década como las fotos que muestras, sino de ahora, actuales".



Ante la acusación, el influenciador dijo "Utilice estas vacaciones (3 meses) para recapacitar de su papel como congresista. Deje de pasar vergüenzas y TRABAJE que para eso le pagamos y muy bien. 85 millones de pesos nos gastamos en ud en salario y UTL, y lo único que sabe haces es replicar chismes".

Ver a “influencers” en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto, del bochinche. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 3, 2023

A la pelea se sumó la influenciadora reconocida como 'Lalis'.



"¿Tanto te dolió que te criticáramos? Eso sígueme dando la razón, sos un paquete que solo está ahí para hacer el ridiculo, Pa ponerse a chismear en vez de trabajar.

Por cierto, al que le gustan las fiestas con políticos y bien pailas eres tú. Un besito", tuiteó y agregó una foto de Escaf con Alejandro Char.



Pero el congresista no se quedó callado y devolvió la acusación.



"No me duele nada. Que ustedes me critiquen me tiene sin cuidado, pues solo no critican a quienes les pagan y a mí no me interesa tener bodegueros a sueldo".

Beto Coral también se unió a la pelea.



"¿Qué se podía esperar de un mediocre adorador de los Char y votante de Duque, al que le regalaron una curul por ser el exesposo de la asesora de campaña y por el supuesto “carisma” producto de su trabajo en programas de farándula? Pues esto: Puro Chisme y Show del barato", sentenció.



"Otro de la bodega. ¿Cuánto es que cobras por cada trino?", respondió Escaf.



A lo que Coral replicó con "No Don Cotillero, lo suyo definitivamente es un programa de chismes y no el congreso de la República. Usted es una verdadera vergüenza".



"Ten pantalones. Aquí te dejo el trino original que borraste por cobarde. Vergüenza es esa frase para hablar de costeños en términos despectivos. Sigue pelando el cobre", dijo el congresista y añadió una captura de pantalla en la que se ve otro trino del influenciador en el que se refería al representante como 'María casquito" y no como 'Don Cotillero'.

¿Que se podía esperar de un mediocre adorador de los Char y votante de Duque, al que le regalaron una curul por ser el ex esposo de la asesora de campaña y por el supuesto “carisma” producto de su trabajo en programas de farándula?



Pues esto: Puro Chisme y Show del barato. https://t.co/Zy04hbizPB — Beto Coral (@Betocoralg) January 3, 2023

Vale aclarar que desde su primera publicación, Escaf no dio nombres, ni etiquetó a ninguna persona.



Incluso un usuario le pidió que los "arrobara" o los etiquetara.



"¿Es necesario? Revise quiénes brincaron y encontrará los nombres. Ya basta con tanta hipocresía. Yo no les tengo miedo", sentenció.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS