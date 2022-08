Este viernes se dio la instalación de la Comisión Accidental del Canal del Dique en el municipio de Santa Lucía, el cual ha sido uno de los más afectados por la ola invernal. Al evento asistieron congresistas e integrantes del Gobierno Nacional, entre ellos, el representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, quien abandonó el recinto alegando que no hubo inclusión de los ciudadanos en la concertación.



(No se pierda: Gustavo Petro en El Tarra: 'Vengo a hablar de paz, desarrollo, del campesinado')

El congresista del Pacto Histórico señaló que las personas que se han visto afectadas por las inundaciones no fueron tenidas en cuenta, así que salió de las instalaciones junto a la líder ambiental y senadora Isabel Zuleta y dialogaron con los ciudadanos que se encontraban en inmediaciones del lugar.



"Me siento muy mal, porque la gente está afuera. Sigo teniendo este malestar y creo que esta proposición tenía otro propósito. Esto no es una rendición de cuentas, con todo respeto señor ministro. (...) Creo que lo que estoy sintiendo es lo mismo que siente la gente que está allá (afuera), hay un problema serio que hay que atacar ya mismo", dijo Escaf durante la comisión.



(También: Oficina de la ONU respalda comisión del Congreso para detenidos en protestas)

La idea de sacar al Congreso del centro de Bogotá y llevarlo a Santa Lucía, Atlántico, no era encerrarse en cuatro paredes los mismos con las mismas para hablar de negocios: ¡ERA ESCUCHAR LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD!



Me levanté de la mesa por eso. Estoy en la calle, con ellos. pic.twitter.com/9WXOKjRv56 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 26, 2022

Acto seguido, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes salió y se reunió con diferentes personas que le hablaron sobre las problemáticas que están viviendo por la creciente del Canal del Dique y el río Magdalena ante la ola invernal en el Atlántico.

Me siento muy mal, porque la gente está afuera FACEBOOK

TWITTER

Precisamente, según algunos reportes de las entidades de control del riesgo, cerca de 19 municipios en el Caribe colombiano están en amenaza por la creciente del Canal del Dique que ha llegado a 8.22 metros, dejando más de 28 mil familias afectadas. Ese fue el principal motivo para la creación de la comisión, pues la comunidad está a la espera de soluciones.



(Le sugerimos: Francia Márquez sobre la disculpa de Polo Polo: 'Que sea para aprender')



“Hace casi un mes estuve en este municipio hablando con la comunidad, que se encontraba preocupada por la amenaza del desbordamiento del Canal del Dique. Encontramos un muro de contención insuficiente, de una obra que debió haber empezado hace más de 10 años”, puntualizó el representante.

Facebook Twitter Linkedin

En el Canal del Dique se han registrado crecidas en los niveles del agua por la temporada invernal. Foto: Gobernación de Bolívar

Trascendió que la Comisión Accidental hará seguimiento del proyecto de la navegabilidad del río Magdalena, el acceso al Puerto de Barranquilla y la APP del Canal del Dique.



El también representante, Dolcey Torres, aseguró que "este es el inicio de un proceso de seguimiento a los reclamos de la comunidad no sólo ante el proyecto de la APP del Canal del Dique sino otras problemáticas que se están presentando en el sector".



(Siga leyendo: Diversas reacciones en el Congreso tras anuncio de mindefensa sobre bombardeos)



Los principales reclamos de las comunidades apuntan a que no hay una respuesta efectiva por parte del Estado y las acciones de prevención no están siendo suficientes ante la inclemencia del invierno. Algunos han tenido graves afectaciones en sus viviendas y dentro de las comunidades, por lo que piden una respuesta certera.

REDACCIÓN POLÍTICA