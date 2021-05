Tras caída de reforma de salud, Gobierno se la juega por 3 proyectos

Definitivamente, el Gobierno Nacional no la está pasando bien en el Congreso de la República. La fragilidad de la coalición de gobierno, el descontento social que se expresa en las calles con el paro nacional y la cercanía de la campaña electoral tienen la agenda legislativa de la administración de Iván Duque en serios aprietos.



Así quedó demostrado ayer luego de que el Gobierno sumó su segunda derrota en el Congreso en el último mes, tras el retiro de la reforma tributaria: el hundimiento por amplia mayoría de la reforma de la salud.



La decisión se dio luego de varios meses de polémica entre asociaciones médicas y de usuarios del sistema y tras los reclamos de varios ciudadanos en las movilizaciones sociales que se viven en el país.



La iniciativa, propuesta por el partido Cambio Radical y apoyada por el Gobierno Nacional, regulaba algunos aspectos del sistema, como, por ejemplo, la gestión integral del riesgo en salud, la territorialización, la forma como se prestan los servicios y algunos temas relacionadas con el manejo de la pandemia.



El proyecto de ley no fue retirado por el Gobierno, como lo pedía el Comité Nacional del Paro, debido a que aunque el Ejecutivo lo apoyaba, el que lo presentó fue el partido Cambio Radical. Sin embargo, con la caída de la iniciativa, los partidos parecen responder a los sectores ciudadanos que estaban en contra y dejan al Ejecutivo en serios aprietos, pues tanto en la reforma tributaria –que duró poco tiempo radicada– como en la reforma de la salud el Gobierno se había jugado a fondo. De hecho, ambas iniciativas tenían mensaje de urgencia.



Lo ocurrido con la reforma de la salud es también un duro golpe para Cambio Radical.

“Con el archivo de la reforma de la salud ganaron las EPS ineficientes que prestan un mal servicio a los pacientes y pierden los usuarios que viven en regiones apartadas; pensando en ellos se buscaba implementar un modelo de atención ajustado a las necesidades de la población, mejorando así el acceso y la calidad de los servicios”, indicó el partido.



No obstante, gremios médicos y diferentes sectores de la salud celebraron el hundimiento.



“No estaban dadas las condiciones, en medio de la pandemia y de la agitación social, para debatir un proyecto estructural de reforma de la salud. Muchos de los puntos positivos del proyecto, como el rol central de la medicina familiar y de la promoción y prevención, o los relativos a la depuración de las EPS, para que las que queden cumplan cabalmente su función, pueden implementarse, y de hecho han venido implementándose, a través de medidas administrativas”, expresó Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

Retos

En medio de las dificultades que pasa la administración de Duque en el Congreso, tendrá que emplearse a fondo para sacar adelante los otros compromisos que tiene en su agenda, aunque el panorama no es el mejor.



Por ejemplo, las comisiones primeras del Senado y la Cámara aprobaron ayer, en el primero de cuatro debates, la reglamentación de la cadena perpetua para violadores de menores, que es uno de los compromisos del Gobierno. Pero el trámite fue realmente complejo, a tal punto que el proyecto alcanzó a estar en peligro porque en el momento de la votación sectores de la oposición y de independencia abandonaron la sesión y pusieron en peligro el quorum. Si un solo senador más se hubiese salido, la iniciativa se habría quedado sin los votos mínimos requeridos.



Un caso similar se vive con el estatuto anticorrupción, impulsado por la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia. El proyecto fue agendado el 28 de abril, pero por el paro se tuvo que aplazar y no se ha vuelto a agendar.



Pero tal vez el mayor reto que tendrá el Ejecutivo en las próximas semanas sea el trámite de una nueva reforma tributaria.



Según ha conocido este diario, esta reforma fiscal tendría una meta de recaudo menor que la anterior, estaría cercana a los 14 billones de pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ya se ha reunido con el Centro Democrático y la Alianza Verde para revisar las fuentes y los usos que podrían tener esos recaudos. También estuvo con algunas figuras que fueron críticas del texto de Carrasquilla, como el expresidente César Gaviria, del Partido Liberal.



Sin embargo, todavía no hay un texto para presentar al Congreso y la legislatura acaba el 20 de junio.

Campaña

Además de las dificultades que atraviesa el Gobierno desde el punto de vista legislativo, también es claro que el Congreso ha sido más de sombras que de luces en los últimos meses. En estos han salido adelante asuntos claves como la ley de trabajo en casa, la ley de turismo y la prohibición del castigo físico a los menores, pero no se han adelantado las reformas estructurales, las cuales, si bien todos coinciden en que se requieren, muy pocos se le miden a tramitarlas.



“En Colombia hizo carrera que cada vez que se va a tramitar una reforma estructural, o la ‘peluquean’ en el Congreso o se convocan movilizaciones para tumbarla”, dijo el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sánchez.



Tampoco se puede olvidar que, como lo expresó Sánchez, “el descontento social ha crecido en las calles en plena época de campaña, cuando históricamente los congresistas evitan meterse en asuntos polémicos”.



La preocupación que ha surgido en el propio Capitolio Nacional es que cada vez se ve menos al Congreso como el escenario ideal para discutir los problemas que le preocupan a la sociedad.

