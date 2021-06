El acuerdo de Escazú se hundió en el Congreso

El proyecto de ley mediante el cual se buscaba ratificar el Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países, y algo a lo que se había comprometido el Gobierno, se hundió en el Congreso.



Ese acuerdo se centra en garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en esos mismos asuntos.



El punto es que en el Congreso hubo varios sectores políticos a los que este acuerdo no les gusta, pues consideran que les otorgaría legitimidad a organizaciones internacionales para intervenir en temas ambientales, desde el punto de vista jurídico, de orden nacional.



Además señalaron que no generaría mejores condiciones para defensores de derechos humanos, y destacaron que los pilares de acceso a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia, están ampliamente desarrollados por la ley y la jurisprudencia.



Además, el trámite de esta iniciativa terminó en un forcejeo con la oposición, lo que en últimas afectó todavía más su debate.



Como el proyecto tenía mensaje de urgencia, requería el trámite de las comisiones segundas conjuntas, y si bien en el Senado se convocó para el sábado, la la Cámara no pudo pues hubo plenaria.



El Gobierno podría tramitarlo en el periodo que se inicia el próximo 20 de julio, pero el ambiente no se ve muy positivo. Es más, tanto en Senado como en Cámara alcanzó a tener ponencias negativas y positivas.



"¿Y por qué el presidente Duque no cita a sesiones extraordinarias al Congreso para aprobar el Acuerdo de Escazú? Su compromiso con la defensa del medio ambiente es solo discurso para agradar a la comunidad internacional y a la ONU. Lo suyo no es la ecología, sino la cosmetología", escribió el senador Iván Cepeda en su cuenta de Twitter.

"Deplorable y penoso el papel de gobierno y Congreso con los proyectos de ley de Jurisdicción Agraria y Acuerdo de Escazú. No ponen la cara y los hunden por trámite.Donde quedó el uribismo frentero? Si no les gustan,como es evidente,discutan y voten en contra. No se escondan", señaló el exministro Juan Fernando Cristo.



