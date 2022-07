El Acuerdo de Escazú avanzó este martes en el Congreso. Fue aprobado en segundo debate en el Senado por 73 votos a favor y 23 en contra. Todavía le restan otros dos debates más en la Cámara de Representantes para que pueda ser aprobado.



Aunque algunos partidos que inicialmente se habían opuesto a su aprobación, ayer le dieron la bendición, mientras que Cambio Radical y el Centro Democrático mantienen su oposición al acuerdo.

Pero ¿por qué se oponen? Para el propio expresidente Álvaro Uribe, el problema de Escazú "es la sesión de soberanía que crea alto riesgo de inseguridad jurídica".



Para el expresidente, el país tiene instituciones claras en materia información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales y en ese sentido dijo que podríamos imaginarnos un proyecto piscícola en el Tolima, debidamente autorizado por las autoridades ambientales y concesiones de aguas con escaso queda expuesto a que el sistema interamericano obliga a revocarlo.



Dijo que también cabría la hipótesis de que se obligara a desembalsar Hidroituango.

Para Uribe nada de lo que esté vinculado al Sistema Interamericano puede excluirse de que a sus instancias lleguen decisiones nacionales y en ese sentido señaló que es que eso incluye la posibilidad de que los países creen órganos subsidiarios .



Recordó que Colombia tuvo que retirarse del Pacto de Bogotá y de la Corte Internacional, para no arriesgar el territorio insular de San Andrés y ahora con Escazú.



"El tema no es el medio ambiente que a todos nos compromete, el tema es la ideología que arriesga el bienestar general", dijo Uribe

En cuanto a Cambio Radical, en lo formal se puede decir que no hay una decisión como tal de bancada, pero una buena parte de los senadores de la colectividad no está de acuerdo con la aprobación.



Por eso ayer se opusieron a la iniciativa en la Cámara alta, ahora habrá que esperar cómo votan los representantes tan pronto llegue la iniciativa a su discusión.



Para el senador Carlos Fernando Motoa, Colombia cuenta con un amplio y efectivo marco constitucional y legal que garantiza la participación, acceso a información y justicia ambiental. "Ratificar el Acuerdo de Escazú no tiene sentido cuando los mecanismos que se proponen ya existen en nuestra Carta Política", señaló.



