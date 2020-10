Líderes internacionales piden al Congreso aprobar el Acuerdo de Escazú

Como pocas veces ocurre con un tratado internacional, los ojos de más de 130 organizaciones ambientales y del propio Gobierno Nacional han estado sobre el Congreso de la República, donde la Comisiones II del Senado y la Cámara han hecho cuatro citaciones para iniciar el trámite del proyecto que busca la aprobación del llamado Acuerdo de Escazú sin que hasta el momento se haya podido iniciar el debate.

Hasta el momento, la discusión sobre el tema había estado en el ámbito nacional, pero debido a la demora del Legislativo en empezar el trámite del proyecto, los llamados ya empezaron a llegar desde la comunidad internacional.



En una comunicación dirigida al presidente Iván Duque y al Congreso de la República, 16 expresidentes de diferentes países y reconocidos líderes internacionales instaron al Legislativo “ahora a redoblar los esfuerzos y a que el Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor con la ratificación de Colombia”.



El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 23 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente.



El tratado también contiene salvaguardas claves para la protección de los líderes ambientales. No se puede olvidar que Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y el primero en asesinato de líderes ambientales.



“El Acuerdo de Escazú no solo es una manera poderosa de asistir a los países de la región en la lucha contra la crisis climática, sino que también aportará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más amplios”, indica la comunicación de los líderes internacionales, agrupados en la organización The Elders, una entidad no gubernamental formada por un grupo de conocidos líderes globales, defensores de la paz y de los derechos humanos.



Los líderes apuntan que es prioritario la aprobación de este acuerdo, pues para que este entre en vigor, “debe ser ratificado por 11 países, hasta ahora 10 países lo han ratificado, y notamos que Colombia aún no lo ha hecho”.



“En consecuencia, Colombia tiene la oportunidad histórica de dar el paso necesario para que el tratado entre en vigor”, dice la misiva.



A pesar de que el pasado 21 de julio el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República, varios sectores políticos e incluso voceros del partido del Gobierno han manifestado su rechazo a este acuerdo.



La iniciativa ha sido criticada igualmente por gremios como la Federación Nacional de Avicultores y Fedegan, que argumentan que se estaría afectando el desarrollo económico y no establece claridad sobre las consultas previas y los procesos que necesitarán de una licencia ambiental.



Igualmente, congresistas del Centro Democrático afirman que se “pone en riesgo la soberanía”.



El Acuerdo de Escazú ya fue firmado por el Gobierno, sin embargo, por normativa colombiana, los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso de la República.



La comunicación de The Elders fue rimador por los siguientes líderes internacionales:



Mary Robinson, expresidente de Irlanda y ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ricardo Lagos, expresidente de Chile

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz

Ernesto Zedillo, expresidente de México

Ban Ki Moon, exsecretario General de Naciones Unidas

Ela Bhatt, fundadora de la Asociación Mujeres de la India (SEWA)

Martti Ahtisaari, expresidente de Finlandia, Premio Nobel de la Paz

Lakhdar Brahimi, exministro de Relaciones Exteriores de Argelia y ex enviado para las Naciones Unidas

Gro Harlem Brundtland, ex Primera Ministro de Noruega

Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil

Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz

Hina Jilani, Abogada defensora y activista por la democracia y los derechos humanos en Pakistán y líder del movimiento pakistaní por los derechos de las mujer.

Ellen Johnson-Sirleaf, expresidente de Liberia y Premio Nobel de Paz

Graça Machel, cofundadora de The Elders

Desmond Tutu, exarzobispo de Ciudad del Cabo, expresidente de la Comisión Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, Nobel de la Paz

Zeid Ra'ad Al Hussein, exalto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.



