La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este lunes el proyecto por el cual se ratifica el acuerdo de Escazú, firmado en 2019 por el gobierno de Iván Duque, pero que no fue ratificado por el pasado Congreso.



Fue un voto por el no y 121 votos a favor de la ratificación del acuerdo luego de más de dos horas y media de debate.

Se logró en 63 días lo que no se había logrado en tres año. El primer agradecimiento es para la juventud colombiana", comentó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y dijo que desde este momento se ponen a trabajar en su implementación



El debate estuvo lleno de polémicas. La oposición denunció que en las barras se estaba haciendo brujería y finalmente Cambio Radical, Centro Democrático, Marelen Castillo y Miguel Polo Polo se retiraron del recinto.



Argumentaron que no había garantías y que no votarían un proyecto que no se había discutido de manera adecuada.



"Aquí los únicos que no han tenido garantías son nuestros líderes sociales y ambientales. Muchos de ellos ya no están acá para presenciar lo que esperamos sea un hecho histórico", afirmó, la ponente Carolina Giraldo.



"El acuerdo no es de algunos partidos o de algunos sectores. marca el desarrollo sostenible, es un tema de país", complementó la congresista.



En este acuerdo se establece la implementación en Latinoamérica y el Caribe de los derechos para la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Y es clave, además, para la protección de líderes ambientales.



El Centro Democrático, que presentó una ponencia negativa, asegura que ya existen leyes en nuestro país e instancias que se encargan de proteger el medioambiente.



"No abrir la puerta a jusñrisdicciones internacionales cuando en Colombia tenemos instituciones que deberían cumplir de manera efectiva los postulados y planteamientos que el acuerdo de Escazú quiere traer", afirmaron desde ese partido.



De otro lado, Cambio Radical buscó aplazar el debate, pero la plenaria negó esa proposición argumentando que ya se había discutido ampliamente.



"Es el único tratado internacionalque habla de protección a los líderes ambientales. Menos mal no aplazamos este debate, no se podía aplazar por ningún motivo", afirmó la ponente.





En desarrollo...