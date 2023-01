Tras las denuncias hechas por el ahora exsenador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) que hablan de una red de trata de persona en el Congreso, en las últimas horas varias voces exigieron indagar la veracidad de la situación y precisar si habría responsables.



De hecho, ya una de ellas señaló a un "alto funcionario del gobierno" de haberla acosado cuando éste, según su versión, fue congresista y presidente del Legislativo.



La historia es la siguiente. Bolívar renunció al Congreso el 31 de diciembre de 2022. Este año lo inició con una entrevista en la que habló de una red de servicios sexuales.



"Sí, eso existe. Se va identificando. Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses", dijo Bolívar.

Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico. Foto: Senado de la República

Para quien fuera el número uno en la lista del Pacto Histórico "es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas. Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro", le dijo a Semana.



La revista le contra preguntó: ¿Pero hay congresistas metidos en eso? Es decir, ¿es con el patrocinio de congresistas? A lo que Bolívar respondió que sí.



Tras esto, el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras (también del Pacto Histórico), se pronunció.



Barreras solicitó que, de probar la comisión del delito, se establezca en qué periodo; así como se individualice a “quienes pudieron ser cómplices por acción u omisión de esa victimización contra la mujer trabajadora”.



EL TIEMPO, entonces, entrevistó a varias congresistas, quienes dieron su opinión. Así, por ejemplo, la representante Carolina Botero (Alianza Verde) afirmó que cabe la posibilidad de que las denuncias de acoso sexual sean ciertas.



"Yo creo que hay que creerles a las mujeres. No podemos quedarnos en el 'será que es verdad o será que es mentira'. Debemos saber quiénes son esas víctimas", explicó ella.

Tras esto, por su parte, la columnista Ana Bejarano Ricaurte afirmó en la revista Cambio que, en su condición de secretaria privada del ministro de Justicia en años pasados, conoció el relato de una mujer de un "honorable parlamentario" que "solicitaba favores sexuales y, con base en la intimidad y destreza de los mismos, las víctimas eran premiadas con entradas a reuniones o encargos sustanciales".



"Ante mi cara estremecida, la chica rio y pretendió calmarme: 'Muchos lo hacen. Acá sorprenden son los respetuosos'. En ese entonces no había suficiente consciencia sobre la gravedad de esos hechos, sobre la importancia de denunciarlos públicamente y pocos periodistas que se le medirían a la tarea", dijo.



"Tampoco indagué sobre maneras de comprobar este esquema de abuso, porque apenas la primera habló otras sumaron sus propias experiencias y chismes de antaño, y entre carcajeos tímidos y resignación cínica estuvieron de acuerdo en que era el panorama generalizado en la institución", agregó Bejarano en su columna.



La columnista dijo entonces que, si alguna de las víctimas "lee esto, sepa que es hora de hablar".



Ante esto, Ana Villa, quien fue "enlace de un ministerio con el Congreso algo más de dos años y secretaria privada de varios ministros por otro tiempo" dijo en público, a través de sus redes sociales, que "a nadie se le escapa el sistema que describe Ana".

Fui enlace de un ministerio con el congreso algo más de dos años y secretaria privada de varios ministros por otro tiempo.

A nadie se le escapa el sistema que describe Ana…. https://t.co/PM4yiUX7Vz — Laura Villa (@LauraV_Villa) January 15, 2023

Y escribió en Twitter: "En primera persona: Alguna noche en el congreso, el presidente del Senado (hoy funcionario del gobierno) me dijo, con mi jefe - el ministro - al lado, que solo incluiría nuestros temas en la agenda el día que yo fuera de escote…".

Ante los comentarios en la red para que ella precisara el nombre, Villa preguntó: "Supongamos que uno cede ante los juicios y las presiones como las de las fotos. Doy un nombre de alguien que me hizo un comentario inapropiado hace años y que hoy sigue teniendo un cargo de poder. A la justicia no irá por un comentario. ¿Los juzgadores me protegen de represalias?"



Dentro de las voces que han solicitado investigar este tipo de denuncias se sumó el senador, también del Pacto, Iván Cepeda. En sus redes sociales comentó el pasado fin de semana: "Es imperativo esclarecer las identidades de los depredadores sexuales en el Congreso de la República".



