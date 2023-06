Una mujer que trabaja en el Congreso de la República denunció que ha sido víctima de acoso por parte de un hombre que tiene un cargo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



Estefanía Pérez es la denunciante y trabaja como asesora en la Comisión Legal de Cuentas. Según el relato que publicó en sus redes sociales, el hombre la siguió hasta su vivienda hace un mes.



"Un sujeto me aborda a una cuadra de mi casa y me dice: '¿trabajas en la Cámara? Te vi salir. Yo trabajo en la Comisión Séptima'. Yo me asusto ya que era evidente que venía siguiéndome por lo menos 10 cuadras, desde que salí del trabajo", narra.

Comisión Séptima de la Cámara donde se debate la reforma de la salud.

Según la denuncia de la mujer, ella les contó a sus compañeras lo que le sucedió y cuando les describió fisicamente al sujeto, sus colegas le contaron que el hombre "había estado un día después de lo sucedido parado al frente de la oficina mirando sin decir nada, algo que las asustó", dice.



Pérez afirma que ese mismo día fue a la Comisión Séptima a hacer la respectiva denuncia y le aseguraron que era la sexta vez que recibían una queja contra el mismo hombre y con la misma modalidad de acoso.



"Ya ha pasado un tiempo y no han hecho absolutamente nada. Constantemente me encuentro a este sujeto en el gimnasio de la institución, quien se la pasa ahí por horas y en ocasiones intenta hablarme", asegura la mujer, quien además reparó que no imaginó que "en la institución más poderosa del país los protocolos de atención a violencias basadas en género fueran casi inexistentes".



La asesora agregó que en el gimnasio se enteró de que una de las medidas que tomaron frente al hombre fue enviarlo a teletrabajar. Pese a esa orden, el señalado de acoso sigue asistiendo al Congreso.



Por otro lado, dijo que teme por su seguridad y por la de otras mujeres al ver que el hombre sigue trabajando en el Legislativo. "Me entristece no poder sentirme tranquila ni en mi lugar de trabajo. Espero que de verdad se tomen acciones contundentes sobre este hecho", concluyó.

No imaginé que en la institución más poderosa del país los protocolos de atención a violencias basadas en género fueran casi inexistentes.



Quiero denunciar públicamente que llevo padeciendo un caso de acoso por parte de un sujeto vinculado a la Comisión 7° de @CamaraColombia — Estefanía (@perez_botero71) May 31, 2023

¿Qué dicen en el Congreso de la República sobre la denuncia de acoso?

Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima, rechazó lo sucedido e informó que el caso les fue enviado al jefe de división de personal de la Cámara y al encargado de los convenios con universidades, "con el fin de que se iniciara el proceso y se tomaran las acciones pertinentes".

Agmeth Escaf, presidente de la mesa directiva de la Comisión Séptima.

"Me informan que posterior a esta denuncia , la secretaría recibe dos denuncias más, a las cuales se les dio el mismo trámite", aseguró Escaf, quien además explicó por qué el hombre fue enviado a teletrabajar.



"Como medida preventiva, desde la Secretaría de la Comisión VII se le solicitó a la persona implicada adelantar el trabajo a distancia, mientras se resolvía su situación por parte de la división de personal, la cual hasta ahora no se ha pronunciado al respecto", sostuvo, pero dijo que el sujeto señalado, quien está trabajando como judicante, sigue asistiendo alegando su derecho al trabajo.



Por último, el presidente de la Comisión aseguró que la Comisión de la Mujer ya está frente al caso. La senadora María José Pizarro, quien la preside, ya recibió la denuncia y manifestaron que le harán el seguimiento utilizando el protocolo que se creó hace poco para atender estas situaciones de violencias basadas en género.



