En el Congreso de la República ya quedó establecido el protocolo para atender a las personas que deseen denunciar algún tipo de acoso sexual que se presente en el Legislativo. Según confirmó el presidente del Senado, Roy Barreras, este plan empieza a funcionar desde este 23 de enero.



El plan se conoce días después de que el exsenador Gustavo Bolívar denunció la supuesta existencia de una red de trata en el Capitolio. Según confirmaron en rueda de prensa este lunes, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia en ese sentido.



(Puede leer: ¿Qué dicen los congresistas sobre la presunta red de trata en el Congreso?)

Sin embargo, el plan para prevenir que se presenten estos casos y guiar a las mujeres que deseen denunciar ya está en marcha.



En la presentación estuvieron presentes además, el presidente de la Cámara, David Racero y la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

Según explicaron, el plan se creó al ver la necesidad que se ha presentado dentro de las corporaciones de "garantizar espacios seguros y libres de cualquier tipo de violencia sexual dentro del desarrollo de las funciones laborales y contractuales".



En el protocolo establecen que entienden por violencia sexual "cualquier acto de naturaleza sexual que se comete contra una persona en circunstancias coercitivas (...) no está limitada a la invasión física del cuerpo humano y puede incluir actos que no impliquen la penetración ni siquiera el contacto físico. Otras manifestaciones de violencia sexual incluyen el acto sexual, el acoso sexual, el manoseo, la desnudez forzada".



(En otras noticias: La polémica por idea de Petro de discutir en calles las reformas: ¿qué pasó?)

Facebook Twitter Linkedin

Rueda de prensa de presentación del protocolo. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

¿Cómo se podrán hacer las denuncias?

Si una persona es víctima de acoso sexual laboral su puerta de entrada es la Fiscalía en el caso de las personas no aforadas, pero en el caso de que el presunto agresor sea un Congresista se debe instaurar la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.



Sin embargo, aseguran, "el Congreso de la República, respondiendo a lineamientos internacionales y nacionales, debe facilitar el acceso a la justicia por parte de mujeres, población LGBTIQ+ y otras personas; y el personal de apoyo especializado que apoyen el proceso, deberán ser capacitados para acompañar y orientar el proceso".



Por lo anterior, se creó al interior de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer un grupo de trabajo el cual contará con personal de apoyo especializado con enfoque de género. Estará conformado por una abogada, una psicóloga y una trabajadora social.



Dicho grupo implementará las medidas de orientación a las víctimas de tal manera que puedan acudir ante los organismos competentes para atender y recepcionar las denuncias.



Los correos para denunciar son los siguientes: denunciasegura@senado.gov.coy denunciasegura@camara.gov.co



Una vez la víctima se contacte por este medio, se le responderá en un plazo que no exceda las 48 horas hábiles con las posibles rutas que tiene frente a su caso. A través de los dos canales de comunicación se ofrecerá apoyo técnico. Este estará integrado por dos conceptos: el apoyo jurídico y el apoyo psicosocial.

Habrá medidas de prevención

El protocolo también incluye algunas medidas para prevenir que se presenten casos de acoso en el Congreso.



Van a capacitar, como parte del proceso de inducción y reinducción de los congresistas, servidores públicos y contratistas, que ingresan a trabajar o prestar sus servicios en el Congreso de la República, sobre prevención de la violencia sexual en el ámbito laboral y contractual.



Se incluirá una cláusula en los contratos que expresamente señale que el contratista se comprometerá a no ejercer actos de violencia sexual.



El protocolo se va a socializar a través de los medios digitales y físicos dentro del Congreso.



(En otras noticias: Lluvia de críticas a influenciadora por millonario contrato con gobierno Petro)

Medidas para no caer en la revictimización

En aquellos casos en los que legalmente sea procedente, la idea es que se pueda abrir la posibilidad de ofrecer un cambio temporal de dependencia a la víctima.



También se brindará acompañamiento psicológico a la víctima, mientras se desarrolla el proceso. Además, se van a generar todas las medidas que garanticen que la víctima no será objeto de acoso laboral.



En el Congreso van a "procurar que no se tomen represalias en su contra que afecten su vinculación laboral". Igualmente, van a implementar mecanismos que garanticen la protección del buen nombre de la víctima. Finalmente, van a trabajar para que la versión de los hechos narrada por la víctima sea recepcionada por el equipo competente de forma tal que no se deba repetir su declaración.

En desarrollo...