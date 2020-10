Alarmante cifra de policías y militares involucrados en abuso de niños

En medio de la indignación que generó en el país la confesión de tres de los siete soldados acusados de violar a una niña indígena, quienes admitieron haber mentido en el proceso penal que adelanta la Fiscalía por ese caso, el Ministerio de Defensa reveló un informe con preocupantes cifras de los miembros de la Fuerza Pública que han sido investigados por abuso sexual a menores.

La violación de la menor de edad perteneciente a la comunidad Embera Chami, en Pueblo Rico, Risaralda, por parte de siete miembros del Ejército Nacional, ocurrió entre el 21 y 22 de junio de 2020 y causó indignación a todo el país.



No obstante, las cifras reveladas por el Ministerio de Defensa dejan ver que este hecho, si bien no compromete a toda la institución, no es un caso aislado.



Según el informe enviado al Congreso de la República para un debate de control político, desde 2014 a la fecha se han iniciado 288 investigaciones a miembros de la Fuerza Pública por violencia o abuso sexual a menores de edad.



La institución que más reportes de investigaciones tiene es la Policía Nacional, en la cual se abrieron 242 procesos contra uniformados involucrados en abuso y violación de menores. Le sigue el Ejército Nacional con 28 casos; la Armada Nacional, con 16 procesos, y la Fuerza Áerea, donde se iniciaron dos investigaciones.

Un hecho que queda en evidencia de las cifras reveladas por el Ministerio de Defensa es que, en estos casos, la impunidad es menor que la que tienen estos mismos delitos en cuanto al juzgamiento de civiles.



Mientas que este tipo de casos tienen una preocupante impunidad cercana al 90 por ciento en el país, para el caso de los miembros de la Fuerza Pública, según las cifras, se sancionan uno de cada dos casos.



Así, de las 288 investigaciones que se abrieron, 148 resultaron en sanción para los responsables, es decir el 51 por ciento. No obstante, el documento no es claro en determinar qué tipo de sanciones se aplicaron en cada caso.

Impunidad en civiles

Según las más recientes cifras de la Fiscalía, enviadas al Congreso para un debate de control político sobre trata de personas y explotación sexual comercial de niños, la impunidad en el país en casos de explotación sexual de menores supera el 95 por ciento.



De acuerdo con el informe del ente investigador, desde 2010 a la fecha se han abierto 7.509 procesos por pornografía con menores, pero solo 193 tuvieron sentencias sancionatorias o condenatorias, es decir, únicamente el 2,6 por ciento.



Lo mismo ocurre con el delito de 'explotación sexual comercial de menores'. Desde 2010 se han iniciado 1.833 procesos por este flagelo, pero solo se registran 88 condenas, es decir, 4,8 por ciento de los casos.



