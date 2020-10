Cada 12 horas queda libre un condenado por abuso de menores

En febrero del año pasado, Elver James Melchor, un hombre que estaba preso desde 2002 por la violación y el asesinato de una niña, recibió un permiso para salir de la cárcel durante 72 horas, pero el mismo día que abandonó el centro penitenciario violó y asesinó a una adolescente en Ibagué.

Esa es la historia que algunos sectores temen que se pueda repetir con los 599 condenados por abuso sexual de menores que – según informes del Inpec conocidos por este diario- han sido “dados por libertad” entre enero y septiembre de este año.



“Estamos hablando de que, si se tiene en cuenta ese periodo de tiempo, en Colombia cada día son puestos en libertad dos personas que habían sido condenadas por actos sexuales con menores y acceso carnal abusivo con menores, es decir sale uno cada 12 horas”, manifestó el congresista y ponente del proyecto de cadena perpetua para violadores César Lorduy, quien recibió estas cifras del Inpec para un debate en el Congreso.



(Vea también: Impunidad en casos de explotación sexual a menores supera el 95 %)



Según el documento, por acceso carnal abusivo a menores y actos sexuales con menores fueron dadas en libertad 50 personas en enero, 52 en febrero, 79 en marzo, 75 en abril, 67 en mayo, 76 en junio, 75 en julio, 68 en agosto y 57 más en septiembre.



Estos datos coinciden con lo revelado el año pasado, cuando el Inpec reveló que en los últimos nueve años, 16.350 presos por violencia sexual contra menores de edad han quedado libres.



La liberación de presos por violencia sexual contra menores genera alarma en quienes consideran que esas personas podrían reincidir. Al respecto, según el Inpec, actualmente hay 1.127 presos reincidentes: 507 por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y 620 por actos sexuales con menores de 14 años.



En todo caso, las cifras advierten que, a septiembre de este año, están bajo detención intramural 6.296 personas privadas de la libertad por el delito de acceso carnal abusivo con menor y 7.525 por el delito de actos sexuales con menores, para un total de 13.821. Esto representa una disminución frente al mismo mes del año pasado, cuando quienes estaban detenidos en cárceles por estos mismos delitos eran 15.171 personas. Es decir, 1.350 presos menos en centro penitenciarios.



Al respecto, una fuente del Inpec le explicó a este diario que la diferencia se debe a que muchos de los detenidos estaban en condición de sindicados y no se les pudo demostrar culpabilidad en los hechos, otros están en domiciliaria y algunos “a criterio de los jueces de la República” debían quedar en libertad por pena cumplida u otra circunstancia.

cada día son puestos en libertad dos personas que habían sido condenadas por actos sexuales con menores y acceso carnal abusivo FACEBOOK

TWITTER

Si bien la libertad es un derecho constitucional, y las penas de cárcel lo que buscan es la resocialización, para algunas organizaciones, como la Asociación Afecto, en el caso de los abusadores de menores se debe tener un control especial a la hora de que estas personas puedan volver a esta libres o en su casa, pues “el abuso a menores en casi el 90 por ciento de los casos es ejercido por personas de la familia, en su inmensa mayoría por hombres, que se sienten protegidos por la impunidad que en muchos casos campea en el país”.



“Esas personas deberían tener un control posterior y una medida de no poder, por ejemplo, trabajar en colegios, guarderías o acercarse a parques”, indica la Asociación Afecto.



En esto coincide Yohana Jiménez, quien fue promotora de la cadena perpetua, y quien este lunes, al conocer el caso de Jennifer Alejandra una niña asesinada en Nariño, aseguro que “Miles de nuestros niños son víctimas de todo tipo de atrocidades y en la mayoría de casos los protagonistas son las familias y personas cercanas” .



(Más sobre el tema: Van 288 policías y militares investigados por abuso sexual a menores)

Casos no dan tregua

Mientras en el país ha disminuido el número de presos por estos delitos contra los niños, los abusos y la explotación de los menores en Colombia no dan tregua. Por lo menos así lo reflejan las más recientes cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, solicitadas por este diario, que dan cuenta de que las agresiones sexuales contra los niños en el país, ni siquiera en medio de la pandemia, se han detenido, aunque hay una leve disminución frente al año pasado. De acuerdo con el informe de la entidad forense, entre enero y septiembre de este año se han realizado 11.463 exámenes medico legales por presunto abuso sexual de menores, es decir que cada dos horas un niño está siendo abusado en el país.

Cada dos horas un niño está siendo abusado en el país FACEBOOK

TWITTER

Y lo que es igualmente preocupante, la impunidad no solo en los casos de abuso sino de los delitos de explotación de menores (pornografía infantil, incitación a la prostitución y proxenetismo), supera el 95 por ciento.



“Lo criminales saben de antemano que no les va a pasar absolutamente nada”, manifestó Lorduy.



Así lo revelan las más recientes cifras de la Fiscalía, enviadas al Congreso para un debate de control político, según las cuales la impunidad en apenas uno de cada 10 casos por explotación sexual de menores se llega a una sanción.



(Vea también: Reportaje interactivo: No más niñas invisibles)



De acuerdo con el informe del ente investigador, desde 2010 a la fecha se han abierto 7.509 procesos por pornografía con menores, pero solo 193 tuvieron sentencias sancionatorias o condenatorias, es decir, únicamente el 2,6 por ciento.



Lo mismo ocurre con el delito de ‘explotación sexual comercial de menores’. Desde 2010 se han iniciado 1.833 procesos por este flagelo, pero solo se registran 88 condenas, es decir, 4,8 por ciento de los casos.



Frente a este tema, la viceministra de Defensa, Diana Abaunza, aseguró que “muchas veces no se identifica el delito o quien es víctima no lo identifica, y debemos generar una capacitación de autoridades y sociedad para que tengamos los suficientes canales de denuncia”.

Acciones del Icbf

Lina Arbeláez, directora del ICBF Foto: ICBF

Frente a la explotación sexual de menores, la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, informó que la entidad trabaja a partir de dos grandes enfoques para combatir este flagelo: prevención y protección.



En el enfoque de prevención, las acciones están orientadas a promover entornos protectores en los que se haga posible el ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En esta etapa se desarrollan tres estrategias: la primera es la ‘Red Protegerlos Es Conmigo’ con la cual se construyó una ruta nacional para la promoción de derechos, prevención y movilización social, así como la judicialización y vigilancia de los explotadores sexuales; la segunda, ‘Las Primeras 72 Horas’, que constituyen las acciones inmediatas y la adopción de medidas de restablecimiento de derechos luego de la ocurrencia de un hecho; y la tercera, una labor de sensibilización de la ciudadanía llamada ‘Presente contra la explotación sexual comercial’.



En cuanto al enfoque de protección, se encuentra el restablecimiento de derechos en modalidades institucionales o no, de acuerdo con las necesidades de la víctima; en esta etapa se activa la ruta de salud y la interposición de las denuncias penales, se hace el seguimiento al proceso en articulación con los sistemas de justicia y salud y, por último, se cierra el caso una vez hayan sido restablecidos los derechos de las víctimas con base en dictámenes del equipo técnico interdisciplinario.



Mientras se anuncian acciones desde el Estado y se promete drásticas sanciones a los abusadores, como lo asegura una reciente comunicación publicada por la Asociación Afecto, nuestro país se está convirtiendo “en un cementerio en vida para los niños y un paraíso para los agresores”.



JAVIER FORERO ORTIZ

Redacción Política