Piden reformar la Policía, tras caso de abuso de la fuerza

Tras conocerse el caso de un ciudadano que fue inmovilizado por dos uniformados de la Policía que, en repetidas ocasiones, le aplicaron varias descargas eléctricas con un taser (pistola eléctrica), lo que causó su muerte, desde el Congreso propusieron una reforma a la institución.



(Contexto: Un hombre murió en medio de un procedimiento de la policía con 'taser')

Pese a que el hombre, un abogado de 46 años y padre de dos hijos, identificado como Javier Ordóñez, les pedía detenerse y algunos vecinos trataban de intervenir, los dos agentes continuaron.



“Ha llegado la hora de unirnos como ciudadanos, que todos los partidos políticos nos unamos para reformar tajantemente las leyes que regulan el abuso policial en Colombia, no están sirviendo, no están generando ninguna cultura de respeto a los derechos humanos”, indicó el congresista de Alianza Verde Inti Asprilla.



(Vea también: El inquietante cortocircuito entre la alcaldesa y la Policía)



El legislador aseguró que presentarán una reforma al régimen disciplinario de la Policía, para evitar que este tipo de casos se sigan presentando en el país.



A las voces que piden reformas se unió la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien expresó que presidirá una mesa de Derechos Humanos y Convivencia Distrital para que en conjunto con la Procuraduría y la Defensoría “logremos una reforma seria al interior de la Policía, que no puede quedarse en excusas de manzanas aisladas ni anuncios de investigación”.

Desde @Bogota rechazamos el abuso policial.

Presidiré la mesa de DDHH y Convivencia Distrital para que en conjunto con @PGN_COL @DefensoriaCol logremos una reforma seria al interior de la Policía, que no puede quedarse en excusas de manzanas aisladas ni anuncios de investigación. pic.twitter.com/PlaqDInrz3 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 9, 2020

Lo sucedido con este ciudadano generó indignación en el país, a tal punto que desde todos los sectores políticos, como pocas veces ocurre, hubo unanimidad en el rechazo a este actuar de los dos miembros de la Fuerza Pública.



(Además lea: El relato de familiares y amigos de víctima de procedimiento policial)



El senador del Centro Democrático Ernesto Macías manifestó que “así como defendemos a la Policía, condenamos cualquier abuso de algunos de sus miembros. En el caso repudiable de Bogotá debe haber una profunda investigación”. No obstante, aclaró que en la investigación “no pueden intervenir la alcaldesa ni el Comandante de la Policía Metropolitana, por ser las cabezas”.



El senador de ‘la U’ Roy Barreras pidió por su parte la destitución de los dos miembros de la Policía involucrados en estos hechos.

Hoy en el dia de los Derechos Humanos este policial cruel tortura hasta la muerte a un hombre indefenso y no escucha las voces de piedad de los ciudadanos! Es un sociópata con uniforme! Exijo a ⁦@PoliciaBogota⁩ su destitución inmediata mientras la justicia actúa pic.twitter.com/rQvzL1Zsww — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 9, 2020

(No deje de leer: Fiscalía priorizó investigación por muerte de abogado en Bogotá)



POLÍTICA