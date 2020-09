Tras el caso del ciudadano que fue inmovilizado por dos uniformados de la Policía y que, en repetidas ocasiones, le aplicaron varias descargas eléctricas con un taser (pistola eléctrica), lo que causó su muerte, fueron varias las voces que hablaron de impulsar reformas a la institución.

Uno de los que ya ha avanzado en un texto para presentar ante el Congreso es el representante de Alianza Verde Inti Asprilla.



En diálogo con EL TIEMPO, el congresista explicó en qué consiste la reforma que impulsará y aseguró que se requiere "una veeduría que haga vigilancia a esos procesos y que en dado caso solicite el ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría, porque la verdad es que en la justicia disciplinaria de los policías existe mucha impunidad".



Usted ha hablado de reformas a la Policía ¿Qué reformas se deben hacer?



En el corto plazo hay que radicar o establecer una regulación que pretenda prevenir y sancionar los casos de abuso policial y en ese evento pienso que se contemple una obligatoriedad en una formación a los policías de capacitarse en todo lo relacionado a los Derechos Humanos.



Las reformas que se deben hacer tienen que ver con las conductas como golpes a la cabeza de aquellas personas que no están armadas, esas personas que son indefensas o no prestan mayor riesgo a la integridad de las personas. Las maniobras de estrangulamiento , el uso de ciertas armas no letales como el taser deben ser reguladas.



¿En qué consiste la reforma al régimen disciplinario de la Policía que usted anunció?

Frente al tema disciplinario hay que crear una instancia, no una nueva pero sí una veeduría que haga vigilancia a esos procesos y que en dado caso solicite el ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría porque la verdad es que en la justicia disciplinaria de los policías existe mucha impunidad y el manejo de esas quejas que se presenten nunca dan un informe , tampoco un resultado y la mayoría de veces tampoco hacen una apertura de investigación, varias policías se ríen diciendo que tienen muchas denuncias pero saben que no les pasa nada.



Estamos contemplando también acordar algunos términos en el régimen disciplinario, y también caracterizar unas faltas como graves y otras como gravísimas.



¿Por qué se siguen presentando casos de abuso policial? ¿Dónde está la falla?



Uno de los elementos que ha generado esta situación ha sido el poder y las facultades que le entregó el Código de Policía a los agentes de policía y el mensaje que quedó en el imaginario de ellos, de que ahora sí con esa norma tenían dientes para hacer cumplir la ley. Y lo que esto ha demostrado es que no tienen la capacidad para aplicar el Código de acuerdo a los principios y deberes que establece el Código.

Ellos se aprenden muy bien las facultades que tienen para ordenar, para imponer comparendos , para ejercer ciertas prerrogativas frente a la ciudadanía, pero se olvidan de sus deberes como autoridad, se olvidan de que el Código exige que cualquier tipo de procedimiento pase por el tamiz de los principios, de la proporcionalidad, de la racionalidad. Lamentablemente el agente, el patrullero de la calle, no tienen la capacidad para hacer una buena comprensión de lectura del Código.



¿Se trata de 'manzanas podridas' o hay algún tema de fondo?



Considero que esto tiene que ver con el adoctrinamiento y el enfoque filosófico que tiene la Policía, como un cuerpo de carácter civil que debería ser una fuerza de paz , de convivencia , una fuerza pedagógica que antes de darle un 'bolillazo' , tuvieran la capacidad argumentativa de explicarle de manera razonada y pausadamente por qué es importante acatar las normas de convivencia.



Realmente el policía prescinde mucho de la mediación e inmediatamente va a imponer un comparendo porque él es la autoridad, porque no se le puede mirar de cierta manera y ahí se basan en que todo es irrespeto a la autoridad . Finalmente esas' manzanas podridas' son cosas de mala conducta que se deben modificar.



