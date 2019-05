Abuso infantil: desde el Congreso revelan alarmantes cifras

Ante el aumento de las cifras de abuso sexual en menores, a un debate de control político en la Comisión VII de la Cámara fueron citados la Fiscalía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Medicina Legal, el Icbf y la Procuraduría General, para entregar los datos sobre este flagelo y las estrategias implementadas desde las instituciones para hacer frente a este delito.

En el debate denunciaron que el en el 2018 se duplicaron las cifras de abuso sexual a menores con respecto al 2017, y que de los 26.059 exámenes realizados por presunta violencia sexual, el 87% de ellos se realizaron en menores de edad. No obstante solo 12.913 menores ingresaron al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, lo que abre una brecha de impunidad alta.



En en el marco de la discusión intervino la ciudadana Nancy Valencia, invitada a la Comisión, quien denunció públicamente el abuso sexual al que fue sometida su hija por un conductor de una ruta del colegio distrital donde estudiaba.



La Secretaría de Educación y la Fiscalía General tomaron atenta nota del caso para iniciar los respectivos procesos.



La representante Ángela Sánchez, vocera del partido Cambio Radical, aseguró que "el sistema estatal debe resolver la crítica realidad de la violencia sexual en el país contra menores, pues hasta el momento no ha dado resultado, y no se puede seguir desincentivando por la demora en los procesos"



Las instituciones se comprometieron a continuar adelantando esfuerzos en materia penal y preventiva, para frenar este delito.



