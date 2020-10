‘Los abusadores de menores saben que no les va a pasar nada’: Lorduy

Cada 12 horas queda libre en el país una persona que había sido condenada por abuso sexual de menores. Esa cifra, publicada en un extenso informe por EL TIEMPO, ya ha empezado a generar reacciones en los sectores políticos.

Uno de los que más se ha referido al tema es el congresista César Lorduy, quien fue ponente de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, y en entrevista con este diario instó al Gobierno a presentar lo más pronto posible la reglamentación de la cadena perpetua para violadores.



Según informes de Medicina Legal, entre enero y septiembre de este años, se realizaron 11.463 exámenes médico legales por posible abuso sexual de menores, lo que indica que en promedio cada dos horas un menor está siendo abusado.



Frente a este tema, Lorduy manifestó que mientras las entidades del Estado tratan el tema con lentitud, “este tiempo sí ha sido aprovechado por los criminales para abusar de los niños, pues saben de antemano que no les va a pasar absolutamente nada”.



A mediados de año se anunció con bombos y platillos la aprobación de la cadena perpetua, pero siguen violando y abusando niños ¿qué está pasando?



Con relación a la cadena perpetua, estamos esperando a que el Gobierno presente la reglamentación para que pronto se pueda empezar a aplicar, pero el borrador que se conoció lo que hace es reducir las penas a estos abusadores, porque establece que al condenado que se le aplique este castigo tendrá derecho a una revisión de la pena a los 25 años, luego de lo cual el juez podría dejarlo en libertad.



Esto es inconveniente, lo que debe suceder es que, si a los 25 años la autoridad judicial decide tumbar la cadena perpetua, el abusador quede con las mismas penas que aplican hoy en día, que pueden ser superiores a los 40 años de cárcel.



¿La cadena perpetua cubriría todo tipo de abusos contra los menores?



Los niños no solo sufren violación y homicidios, que fue lo que dio origen a la cadena perpetua de violadores, sino que hay una serie de delitos que quedaron por fuera de ser sujetos de este castigo, estamos hablando de conductas como proxenetismo con menor, estímulo a la prostitución de menores y explotación sexual de menores.

Mientras el delito de proxenetismo con menores ha aumentado en los últimos cinco años un 128 por ciento, según la Fiscalía, las sanciones apenas han aumentado 12 por ciento. Peor es la situación del estímulo a la prostitución, mientras esta conducta aumentó 120 por ciento, las sanciones y condenas apenas son del 1,2 por ciento.

Los menores hoy en Colombia son los seres que más están a la merced de los criminales que se amparan en la impunidad.

Pero la explotación sexual de menores implícitamente lleva un abuso…



El que estimula la prostitución o el proxeneta no hace la violación, pero el que recibe el producto de la prostitución sí sería el sujeto de la violación. En otras palabras, el menor de edad desamparado termina siendo víctima no solo de abuso sino de una cadena mucho más grande de delitos.



¿Cuál es la salida ante esta situación?



El Ejecutivo debe cumplir con la promesa que se hizo de que el proyecto de reglamentación debía estar radicado el 20 de julio pasado y no fue así. Hemos perdido tiempo precioso en el cual el Congreso hubiera podido pronunciarse sobre la reglamentación. Esta lentitud fomenta la impunidad y esta impunidad es el aumento permanente de criminales que parece que no tienen límite y saben de antemano que no les va a pasar absolutamente nada.



Este tiempo sí ha sido aprovechado por los criminales para abusar de los niños.



