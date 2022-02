Buena parte del desarrollo legislativo del reciente fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de embarazo le corresponderá tramitarlo al nuevo Congreso de la República, que se elige el próximo 13 de marzo y se posesiona el 20 de julio de este año.



Este lunes 21 de febrero el alto tribunal, que finalmente decidió que sí era el competente para despenalizar el aborto al considerar que el Congreso no había hecho su trabajo, ordenó al Ministerio de Salud y el Gobierno a que emita una regulación urgente en la que queden claras las reglas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.



Aparte de esto, tras la histórica decisión, la Corte exhortó al Legislativo a regular y reglamentar este tema, y le hizo nuevamente un llamado para que cumpla su deber. ¿Esta vez sí legislará? El tema es complejo, pues desde 1975 se presentaron en 39 ocasiones iniciativas legislativas sobre esta materia, pero ninguna prosperó.



Y aún hay incertidumbre en el ambiente pues las posiciones frente al tema de los actuales congresistas están bastante divididas. El mismo escenario ocurre con los candidatos al Senado y a la Cámara que se medirán en las urnas en menos de un mes.



EL TIEMPO se contactó con las cabezas de lista al Senado de varios de los partidos políticos que se disputarán las curules del nuevo Congreso, quienes respondieron si están a favor o no del fallo de la Corte y qué acciones tomarían con respecto al tema desde el Legislativo. Algunos de ellos no respondieron pero sí habían dado su posición en sus cuentas personales de Twitter.



Humberto De La Calle- Coalición Centro Esperanza

"El Congreso acostumbra a huir de los temas difíciles. Hay que recuperarlo como la instancia representativa. La Corte exhorta a proteger la salud de las gestantes y afianzar el marco de los derechos reproductivos, sin perjuicio de la despenalización ya adoptada. Espero promover los desarrollos legales siempre con mirada de derechos y no discriminación".

Miguel Uribe - Centro Democrático

"La decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto es excesiva. Esta decisión le correspondía al Congreso. Hay muchas otras opciones diferentes al aborto. La principal, la reducción del embarazo adolescente infantil con acompañamiento médico y con atención social. También liderar campañas para la adopción, para proteger a los niños. Yo soy provida".

Mabel Lara - Nuevo Liberalismo

"La decisión que fue tomada por la Corte fue evadida en el debate por el Congreso. Yo creo que hay que presentar varias iniciativas legislativas para poder ejecutarla. Esto significa poder hacer la regulación para que las mujeres no sigan muriendo en los quirófanos, al practicarse un aborto. Cuentan conmigo para la reglamentación en el Congreso".



Carlos Lozada- Partido Comunes

"Ante la exhortación que hace la Corte a que el Congreso legisle, regulando su decisión de despenalizar el aborto, consideramos que el Congreso está en mora de hacerlo, al igual que con otros temas de trascendencia nacional, como la regulación del consumo de cannabis recreativo. El Congreso no puede seguir de espaldas a esas realidades que hoy exigen que se legisle".

Gustavo Bolívar - Pacto Histórico

"Al Congreso le dio miedo legislar sobre el aborto. Los malos políticos son cobardes. Siempre quieren quedar bien. No asumen posiciones para no perder votos. Felicitaciones a las mujeres que lucharon por la despenalización del aborto. Ya pueden decidir. El aborto es la hipocresía nacional. ¿Cuántos y cuántas de quienes están protestando por el fallo han abortado?".

Efraín Cepeda - Partido Conservador

"Rechazo esa decisión de la Corte Constitucional. Me parece por demás absurdo pensar que hasta seis meses de embarazo no se penalice. Apoyo la propuesta de un referéndum para que sea el pueblo el que decida y no cinco jueces. No tiene congruencia que la Corte niegue la cadena perpetua para violadores de niños pero acepta que se acabe con la vida del niño en formación".



Gilberto Tobón - Fuerza Ciudadana

"El embarazo de niñas menores de 14 años aumentó en casi el 20 por ciento en 2021. Es decir, al día tres niñas entre los 10 y 14 años dan a luz en Colombia. ¿Por qué esto no fue escándalo nacional? En este tema hay que actuar como liberales radicales, respetando la libertad individual y no los prejuicios religiosos. La libertad es indicador del éxito de una sociedad".

Elizabeth Giraldo - Estamos Listas

"Luego del fallo de la Corte, lo que viene es la ley que permite, promueva y garantice el aborto libre, seguro y gratuito. Esto requerirá una reforma de la salud que incluya de manera efectiva la atención prioritaria de niñas, adolescentes, mujeres, personas trans y no binarias que decidan abortar. Concentraremos gran parte de nuestros esfuerzos para que así sea".

José Santamaría

"La Corte Constitucional no me representa. El aborto es un asesinato. Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sigo sin entender de dónde sacan la frase de cajón de "puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo" cuando resulta que es otro ser humano, otro cuerpo independiente. El aborto no es un derecho porque el derecho a matar no existe".



