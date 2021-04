Proyecto que permite cambiar orden de apellidos, a un paso de ser ley

El proyecto que plantea que las parejas de común acuerdo puedan establecer el orden de los apellidos de sus hijos al momento del registro de nacimiento del menor, avanzó en el Congreso, pues este miércoles fue aprobado en el Senado, en su tercer de cuatro debates.



(Puede leer: ‘Afirmación de Canciller pone en riesgo vida de excombatientes’)

Este proyecto, según la representante María José Pizarro, autora de la iniciativa, es un acto de igualdad entre los roles que ejerce tanto el padre como la madre.



“Este es un reconocimiento a las labores de cuidado, a las labores de crianza de las mujeres en nuestro país y va más allá de una acción afirmativa; comienza a cambiar estructuras sociales dominantes en Colombia; es un proyecto de ley simbólicamente muy potente, es un paso más en la lucha por la equidad de género”, afirmó Pizarro.



La norma se extiende y se aplicará para hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, de unión marital de hecho, de parejas conformadas por el mismo sexo y para el caso de los hijos con paternidad o maternidad declarada por decisión judicial.



(Además: Encuesta Invamer: así van los precandidatos presidenciales)



Por otro lado, el proyecto contempla que a falta de reconocimiento como hijo de uno de los padres, se asignarán los apellidos del padre o madre que asiente el registro civil de nacimiento.



También establece que en caso de que exista desacuerdo entre los padres, el funcionario encargado del registro sorteará el orden de los apellidos de conformidad con el procedimiento que, para tal efecto, establezca la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A falta de reconocimiento como hijo de uno de los padres, se asignarán los apellidos del padre o madre que asiente el registro civil de nacimiento FACEBOOK

TWITTER

Esta iniciativa atiende el llamado de la Corte Constitucional, quien en Sentencia de Constitucionalidad C - 519 de 2019 argumentó que la ley 54 de 1989 viola el principio de igualdad y va en contra de la equidad de género, y por lo tanto, la declaró inexequible; exhortando al Congreso de la República para que expida una ley que determine el orden de los apellidos basado en la equidad.



(No se quede sin leer: El no de Gaviria y Vargas que tiene en aprietos a la tributaria)

Proyecto de autoría de @PizarroMariaJo y con ponencia de @petrogustavo que corrige siglos de patriarcado dominante en el orden de los apellidos ha sido aprobado. Avanzamos en el camino de la paridad de género @PactoHistorico @fuerzadelapaz — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 21, 2021

(Lea: Estos son los empleos disponibles en las embajadas en Colombia)



Síganos en @PoliticaET