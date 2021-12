Este lunes se discute en la Cámara de Representantes, en medio del periodo de sesiones extras del Congreso, el proyecto de ley “por medio de cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones”.



La iniciativa legislativa impulsada por el gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior, Daniel Palacios; el ministro de Defensa, Diego Molano y el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, pretende regular el uso de armas y dispositivos menos letales, así como modificar el Código Penal, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otras disposiciones.



“Con el fin de que las autoridades cuenten con mayores herramientas jurídicas para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. De manera que sea posible hacer frente a los nuevos retos en materia de seguridad que enfrenta la institucionalidad y la ciudadanía”, explica el documento del proyecto de ley.



El representante por el partido Centro Democrático, Juan Manuel Daza, argumentó que este proyecto de ley pretende fortalecer la seguridad ciudadana y se le están brindando herramientas a la fuerza pública para que “los bandidos terminen en la cárcel”.



“La seguridad empezamos a corregirla cuando los ciudadanos de bien se pueden defender. Porque eso disuade al criminal que hoy está empoderado. Aquí no estamos criminalizando ninguna protesta”, aseguró Daza.



Sobre esta iniciativa, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, ha dicho que el proyecto es “un mensaje muy positivo” para las ciudades, porque “trae herramientas, tanto para la Policía como para las autoridades locales y la justicia, al reformar algunos artículos del Código Penal que buscan que la reincidencia en esos delitos ciudadanos sea sancionada”.



El proyecto de ley impone penas más severas para quienes destruyan bienes públicos o interrumpan las acciones legítimas de la fuerza pública.



La oposición se expresó negativamente sobre el proyecto de ley argumentando que este no responde a los reclamos de la ciudadanía que se movilizó durante el Paro Nacional de 2021, así como lo consideraron una propuesta que promueve el populismo punitivo, antidemocrática e inconstitucional.



La representante María José Pizarro expresó que la iniciativa “criminaliza la protesta, facilita la judicialización y encarcelamiento de manifestantes y defensores de #DDHH en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente al legítimo derecho a la protesta”. Además, Pizarro asegura que el proyecto.



“Crea delitos innecesarios y penas desproporcionadas, que no previenen los delitos, es decir más miedo con el discurso de seguridad. Entre ellas al movimiento indígena en su proceso de liberación de la madre tierra y a los desposeídos, no a terratenientes que invaden baldíos”, dice.



“Desde el partido Alianza Verde hemos decidido dar ponencia negativa a este proyecto de ley. Pues consideramos que esta iniciativa es absolutamente inconveniente, no solo porque no responde el llamado de la ciudadanía, sino que, con la excusa de mejorar la seguridad ciudadana en los 51 artículos de este proyecto de ley, introduce populismo punitivo con aumento de penas y creación de nuevos delitos, pero además judicializa asuntos que deben ser únicamente de convivencia”, expresó la congresista Katherine Miranda.



El proyecto tiene mensaje de urgencia. Actualmente está en discusión en la Cámara de Representantes cada uno de los artículos del proyecto. Luego de aprobarse en la Cámara, se dará su debate final en la plenaria del Senado del próxima martes.

