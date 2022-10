"Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos. Si yo fuera corrupto, pues aquí en la presidencia de la Comisión Tercera haría billete porque aquí hay lobby y cosas impresionantes que antes cobraban. Yo llegué a cambiar eso, a defender posiciones. Que los que tengan más, que paguen más impuestos”, argumentó el senador Gustavo Bolívar para anunciar su retiro del Congreso.



(Lea además: La gran encrucijada de Hidroituango si no cumple fecha de operación pactada)

Tengo algunas deudas con la Dian, acabo de hacer una declaración de renta de más de mil millones FACEBOOK

TWITTER

El Legislador, una de las figuras de mayor protagonismo del Pacto Histórico, agregó “tengo algunas deudas con la Dian, acabo de hacer una declaración de renta de más de mil millones”.



En consecuencia, pronto estará anunciando su renuncia al cargo de legislador para volver a su actividad profesional de creador de libretos para el cine y la televisión.



(También: Cayó coronel del Ejército con arsenal en el aeropuerto El Dorado de Bogotá)



El salario de un congresista es $34'417.000 pesos (34 salarios mínimos). A finales de 2020, el expresidente Iván Duque aprobó un aumento del 5,2%. Además, se les consignó un retroactivo de casi 20 millones.Sin embargo, el senador explicó que los ingresos que recibe en la actualidad no son suficientes. Por eso, se irá del Legislativo.

Facebook Twitter Linkedin

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, anunció que tiene en mente "dar un paso al costado" debido a razones económicas. Foto: Senado de la República

Quisiera dejar aprobada la reforma tributaria y los proyectos grandes que entran por mi comisión FACEBOOK

TWITTER

“Quisiera dejar aprobada la reforma tributaria y los proyectos grandes que entran por mi comisión. El presupuesto salió bien y el otro es el de regalías que lo presentamos. Después, el Plan Nacional de Desarrollo. Así que después de dejar esas cosas hechas, pienso apartarme, dar un paso al costado porque no puedo seguir hundiéndome, porque es el patrimonio de toda la familia”, le aseguró a Semana.



(Además: ¿El fin del servicio militar obligatorio? El Senado aprobó su eliminación)



Bolívar, quien ha sido clave para el trámite de la reforma tributaria del gobierno, como también para defender la reforma política que ya pasó a su tercer debate a la Cámara, sostuvo que por ahora no tiene fecha para su retiro, pero el mismo de acuerdo a sus compromisos legislativos solo se daría hasta mayo del próximo año.



"(...) No me siento cómodo porque tengo que volver a mi vida anterior muy pronto”, dijo.



Sobre su paso por la política reflexionó: "Les puedo decir que las series que hemos visto de escándalos como ‘House of Cards’ o el ‘Mecanismo’ quedarán como aprendices”.



En una reciente entrevista con BOCAS, el actual senador del Pacto Histórico hizo una serie de consideraciones, algunas de ellas directamente relacionadas con el poder y la corrupción. "Es que llega de todo. Cuando uno gana lo que ganamos nosotros —la Presidencia, el manejo del Estado— estamos hablando de un poder económico y un poder político enorme, al que llegan todos como la abeja al panal y obviamente ahí hay de todo: personas que queremos llegar para usarlo de la mejor manera para cumplir con las promesas que se hicieron y que nos permitieron ganar y otros que llegan a buscar poder político, económico, o las dos cosas", indicó.



Y más tarde, cuando se le preguntó como se percibe a sí mismo, respondió que como un "luchador". "Yo creo que Gustavo Bolívar es un luchador. Esa es mi palabra, la que me define. Por ejemplo, ahora terminé una campaña y empecé otra lucha; todos los días tengo que buscar una causa para luchar".



Por lo pronto, quedará esperar cuándo será la fecha definitiva en la que Bolívar presente su carta de renuncia ante el Parlamento y, de forma oficial, de un paso al costado de la bancada oficialista que apoyo la candidatura presidencial del presidente Gustavo Petro.



(Le puede interesar: Colombia y México llegan a acuerdo para facilitar migración a ese país)

REDACCIÓN POLÍTICA