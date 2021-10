CNE niega tutela a Gustavo Bolívar para vicepresidencia del Senado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la tutela interpuesta por el senador Gustavo Bolívar y sus colegas del Polo Democrático, el partido Comunes, la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Movimiento Alianza Democrática Amplia y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en la cual alegaban la segunda Vicepresidencia de el Senado.



(Lea también: Tribunal ordena que le paguen viáticos a escoltas de congresista Pizarro).



Lo anterior ocurre tres meses de que se se eligiera, el pasado 20 de julio, la mesa directiva del Senado de la República. El senador Iván Name, de la Alianza Verde, quedó elegido como segundo vicepresidente, luego de que a Bolívar no le alcanzara la votación para ocupar ese cargo al obtener 66 votos en blanco y 32 a favor.

Tras una fuerte discusión entre los sectores de oposición al Gobierno, Bolívar interpuso una tutela ante el CNE por “la presunta vulneración al derecho a la participación de la oposición en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular”, dijo el organismo en un comunicado.



La tutela fue rechazada debido a que el CNE determinó que el voto en blanco que primó en la no elección de Bolívar no fue una "jugadita" - cómo él mismo lo calificó - sino que, “constituyó mayoría respecto del total de la votación válida, lo cual evidencia el disenso de los electores frente al aspirante, por lo que no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia de la mesa directiva, ni era dable postularlo nuevamente”.



(Le puede interesar: Consejo de Estado mantuvo la investidura del senador Gustavo Bolívar).

#ComunicadoDePrensa

CNE niega acción de protección por segunda vicepresidencia de Senado

👉Ver comunicado completo https://t.co/AmzbzssJWf pic.twitter.com/QLuVKCpkio — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) October 22, 2021

De igual manera, resaltaron que "el voto en blanco o protesta, es un mecanismo de participación del pueblo que se deriva de la democracia dentro de un Estado Social de Derecho, por lo cual, ante su victoria, es completamente legitimo realizar nuevamente la elección con nuevos candidatos, diferentes a los que resultaron vencidos por este voto".



A su vez, se determinó que, aunque hubo falta de consenso entre la Alianza Verde y los partidos denunciantes, no se violó en ningún momento los derechos de la oposición, tal y como lo establece la Ley Estatutaria 1909 de 2018.



"Pese a no existir unanimidad en los partidos de oposición respecto del postulado y frente a las divergencias existentes entre las organizaciones políticas opositoras, la representación que concede la Ley en las mesas directivas se cumplió, imperando la efectividad y prevalencia del derecho sustancial”, escribió el organismo en su sentencia.



(Siga leyendo: Margarita Rosa de Francisco: 'No quiero ser senadora ni candidata a nada').

Más noticias

- El expediente que tiene al senador Miguel Barreto en la mira de la Corte



- CNE investiga a candidatos por incumplimiento en administración de recursos



POLÍTICA