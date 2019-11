Así fue la pelea entre Centro Democrático y Farc en el Senado

En medio de gritos, acusaciones de 'criminales' y 'sinvergüenzas' y una dura pelea, la plenaria del Senado de este martes tuvo que ser levantada.

El bochornoso espectáculo que terminó con la sesión se dio entre algunos senadores del Centro Democrático y del partido Farc en momentos en que se discutía un acto legislativo que propone que en el futuro los delitos sexuales contra los niños sean conocidos exclusivamente por la justicia ordinaria.



La iniciativa, propuesta por el Gobierno Nacional e impulsada por el Centro Democrático, busca evitar que en futuros procesos de paz las agresiones sexuales contra los menores sean juzgadas por instancias transicionales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a la luz del acuerdo entre el pasado gobierno y las Farc.



En medio del debate, el senador por el Centro Democrático Fernando Araújo se refirió a una intervención de la congresista del partido Farc Victoria Sandino y afirmó que ella estaba hablaba de esos temas “con todo cinismo”.



“Ella tiene tres investigaciones inconclusas por reclutamiento de menores, cuatro denuncias por asistir abortos inducidos, dos implicaciones en casos de acceso carnal violento no consentido y está denunciada por la Corporación Rosa Blanca por haber participado en abortos ilícitos y haber fomentado relaciones sexuales con menores de edad en las filas de la guerrilla de las Farc”, afirmó Araújo.



Sus palabras fueron apoyadas por varios de sus copartidarios, los cuales golpearon fuertemente sus pupitres en señal de respaldo.



Araújo agregó que el Congreso “debería mirar la forma en que estas personas, que no han pagado un día de cárcel y que están vinculadas a la JEP, se declaren impedidas en este tipo de discusiones”.



La respuesta del partido Farc fue inmediata y se dio por parte del senador Carlos Antonio Lozada, quien afirmó que instancias como la Fiscalía General de la Nación certificaban que los congresistas de su colectividad estaban libres de este tipo de “delitos”.



Lozada agregó que “hay sectores políticos de extrema derecha empeñados en acabar con la paz” y que “se han dedicado a la calumnia, a la injuria contra quienes le hemos apostado a la paz y pretenden callarnos y silenciarnos y no lo van a lograr”.



“Señores y señoras del Centro Democrático: no utilicen los menores de edad con fines protervos, ideológicos, no sean cínicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas”, les dijo Lozada a los uribistas.



En ese momento el control de la plenaria se perdió por completo y lo único que se escucharon fueron gritos desde las bancadas del Centro Democrático y del partido Farc, atacándose unos a otros.



Senadores como Benkos Biohó, del partido Farc, y Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, se gritaron “criminales” entre ellos, mientras que el presidente del Senado, Lidio García, decía que la sesión se levantaba por “falta de garantías objetivas” para seguir con la discusión.



Pero esto no calmó los ánimos. Los exguerrilleros fueron los primeros contendores en salir del recinto, pero algunos de ellos siguieron gritándoles todo tipo de insultos a los uribistas, algunos de los cuales respondían con la misma agresividad.



Los senadores de los demás partidos políticos tuvieron diferentes actitudes: unos estaban indignados y decían que el país está ad portas de un paro nacional y que no se justifican este tipo de espectáculos; otros sencillamente reían y hacían chistes sobre quién había estado más agresivo en la contienda.



Lo cierto del caso es que nuevamente el acuerdo de paz terminó generando una dura pelea en el Congreso entre quienes quieren defender su integridad y quienes siguen empeñados en hacerle modificaciones.

POLÍTICA