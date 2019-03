A gritos terminó sesión en que se debatía sobre protesta indígena.

Literalmente a gritos terminó la sesión de la plenaria del Senado de este martes en la que el debate se lo tomó la protesta de las comunidades indígenas, en el Cauca.

El tema lo puso sobre la mesa la bancada nariñense, la cual dejó algunas constancias sobre lo que estaba pasando en el occidente del país y la afectación a esa región con los bloqueos a la vía Panamericana.



Sin embargo, congresistas de otras regiones tomaron la palabra y comenzaron, unos a reivindicar los derechos de las comunidades ancestrales, y otros a cuestionar la legitimidad de esas protestas.



Aida Abella, elegida en la Coalición Lista de la Decencia, afirmó que creía “necesario” que el Congreso “intermedie” en los reclamos de los indígenas.



“Es inconcebible que tres semanas después de la minga indígena ‘Tejiendo la palabra por la vida’ el Presidente de la República no escuche a las comunidades que hoy ejercen el legítimo derecho a la protesta”, afirmó la congresista de la oposición.



Uno de los primeros en ripostar estos argumentos fue el senador uribista Carlos Felipe Mejía, quien presentó un video de un líder cívico en el que se le escucharon duras críticas al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), uno de los protagonistas de la protesta indígena.



“Yo en la actualidad estoy amenazado por la dirigencia del Cric, por las redes sociales, pero a mí no me da miedo (…) La JEP les ha dado más de 4.600 millones para financiar este paro ilegal”, se le escuchó decir a un líder que hablaba ante una comunidad y que dijo ser “indígena” y “víctima de la violencia”.

FACEBOOK

Mejía añadió que “aquí está haciendo carrera” que hay “ciertos ciudadanos que tienen derechos, pero no deberes” y que uno de los “grandes legados de ese nefasto proceso de paz con los narcoterroristas de las Farc es que aquí todo el mundo se siente con derecho a la impunidad y a la violencia, eso es lo que pasa en el sur del país”.



El senador indígena Feliciano Valencia negó que lo dicho por el supuesto líder indígena del video, y de quien dijo que pertenecía al Centro Democrático, fuera cierto.



“Una de las autoridades perteneciente al pueblo misak, que es de donde él es oriundo, salió a aclarar que él ya no es miembro de la comunidad, que lamenta esos juicios que viene haciendo”, dijo Valencia.



La senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, por su parte, acusó a los exministros del pasado gobierno Aurelio Iragorri y Juan Fernando Cristo de haberse ido a donde los que protestaban en el paro agrario, en 2013, y a donde otras comunidades “a darles una cantidad de dinero impresionante”.



“Tengo los resultados de todas esas promesas: 250.000 millones de pesos que se le repartieron a la famosa ‘cumbre agraria’, donde solamente los privilegiados indígenas, campesinos y negros tenían presencia en una mesa que se creó para interlocutar con el Estado”, aseguró Cabal.



La palabra la tomó entonces la senadora por el partido Farc Victoria Sandino, quien dijo que “no se puede seguir estigmatizando las protestas sociales”, tanto de los pueblos étnicos como de las comunidades campesinas.

Ante el cúmulo de intervenciones que quedaban de los partidos de la oposición, algunos senadores uribistas protestaron y el senador por el Centro Democrático Fernando Araújo pidió verificar el quórum, es decir el mínimo exigido para seguir sesionando.



En ese momento, varias voces de congresistas de la oposición y del uribismo, entre ellas las de la senadora Abella y el senador Mejía, se levantaron para seguir manifestándose, mientras que el presidente encargado del Senado, Eduardo Pulgar, pedía que se llamara a lista.



Al final se verificó que había 20 de 107 senadores en el recinto, pero varios congresistas seguían debatiendo entre ellos a gritos. “Por falta de garantías, levanto la sesión”, dijo Pulgar, en medio del alboroto con el que se cerró la sesión en la que el tema de los indígenas calentó los ánimos de algunos senadores.



POLÍTICA