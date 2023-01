El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la ciudadanía para discutir en las calles las reformas que su gobierno presentará este semestre al Congreso de la República. Se vienen proyectos para transformar los sistemas laboral, pensional y salud.



Este anuncio ha causado revuelo y ha tenido tanto posiciones a favor y en contra. Pero, otros sectores, más allá de cuestionar el llamado de Petro, dicen que es necesario conocer los textos antes de salir a las calles.



El mandatario habló de "discutir en las calles las reformas que se avecinan" el 14 de febrero y 1.° de mayo.



Por ejemplo, la representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda aseguró que es necesario "antes de salir a marchar en contra o a favor de las reformas, lo mínimo que pido es conocerlas".

— Katherine Miranda (@MirandaBogota) January 23, 2023

Y es que las principales reformas del cambio por el cual Petro fue electo presidente de Colombia el año pasado serán llevadas al Congreso este semestre, pero sus textos aún no se conocen y están en elaboración.



En ese sentido opinó el Juan Camilo Restrepo, elexjefe negociador del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos: “El presidente Petro invita ahora a defender “desde las calles” las reformas a la salud, pensional y laboral. Sería bueno entonces que el Gobierno divulgue los textos de estas reformas (no lo ha hecho), para que la gente sepa al menos qué es lo que saldrá a defender”.



Quien también se pronunció sobre el llamado fue el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien dijo que esto podría traer riesgos. Considera que es un "modelo respetable del Gobierno, podría recomendar el apoyo popular pero me parece que puede generar una conflictividad. Creo que es importante canalizar ese reclamo de manera ordenada para que haya sinergia y que no se convierta en un reclamo caótico".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA