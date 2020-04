Las opiniones de algunos congresistas sobre las excarcelaciones

Ayer se conoció que el Gobierno emitió el Decreto 546 que permite que algunos internos en las cárceles del país sigan cumpliendo su pena bajo el beneficio de casa por cárcel. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, ha dicho que serán cerca de 4 mil los presos que podrían acceder a este beneficio.



Esta medida se ha tomado por el hacinamiento que se presenta en las cárceles del país, lo que podría facilitar la propagación del coronavirus. Así se busca que no se repita lo sucedido en la cárcel de Villavicencio, donde dos internos fallecieron y hay 15 contagiados.



Al respecto, varios congresistas se han pronunciado. Para la mayoría de ellos este decreto es insuficiente.

Varios integrantes del partido Farc han manifestado su desacuerdo, consideran que es insuficiente y que al no excarcelar a los firmantes del Acuerdo de Paz se está incumpliendo lo pactado.



Victoria Sandino considera que: “Es muy grave lo que pasa con el Decreto 546 porque discrimina y excluye a los prisioneros firmantes del Acuerdo, a pesar de haber dejado las armas y estar comprometidos con la paz. Así queda explícito en el artículo sexto”.



Sandra Ramírez opina lo mismo: “Lo más grave del Decreto 546 es que no va a acabar con el hacinamiento en las cárceles en plena pandemia y además no permite salir a los firmantes de la paz que están arbitrariamente detenidos a tres años de la firma del acuerdo”.



A ellas se unió Carlos Antonio Lozada, quien dijo que: “Con el Decreto 546 no habrá descongestión carcelaria ni garantías a los derechos humanos de los internos para prevenir y disminuir la cifra de contagios por coronavirus, lo que generaría es un atasco en la judicatura”. Agregó que: “De manera inexplicable, el gobierno continua violando el acuerdo de paz y se empeña en mantener en las cárceles más de 170 compañeros firmantes del acuerdo de paz. Además de eso, se aleja de la realidad y de un hacinamiento de más de 40 mil cupos, de los que, se calcula, van a salir solamente 4 mil, manteniendo el problema del hacinamiento”.



Por otro lado, Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo considera que: “El decreto del Gobierno sobre la situación carcelaria no detiene el contagio masivo que se está sobreviniendo en las penitenciarias. Con esta disposición se mantiene prácticamente intacto el hacinamiento en esas instituciones y se expone al virus a miles de personas dentro y fuera de ellas”.

Los integrantes del partido de la U también se refirieron sobre el tema. Por un lado, para Roy Barreras: “Que 4 mil personas puedan recuperar la libertad con delitos menores gracias a este decreto es una bondad del decreto, es una buena noticia. Pero sin duda hace falta un segundo decreto porque hay otros miles de prisioneros que tienen la posibilidad de salir por pena cumplida, que podrían salir por vía administrativa, como ha señalado el fiscal general de la nación (Francisco Barbosa) 10.500 de ellos ya tienen derecho a la libertad y no han salido por trámites burocráticos. Los gobiernos tienen que ser más eficientes porque el virus va más rápido que las decisiones que se están tomando”.



Por otro lado, para Armando Benedetti: “El Decreto 546 es un saludo a la bandera. Los beneficiados son tan pocos y son tantas las conductas punibles excluidas que el problema del hacinamiento carcelario seguirá igual. Las cárceles son un caldo de cultivo para el Covid-19.



Luisa Fernando Velasco, del partido Liberal, dijo que: “Es un decreto mucho más político que efectivo. No va a atacar el hacinamiento, se cuidaron mucho de nombres que podrían o no podrían salir y por ello creo que se equivocaron. Nosotros dijimos: deben dejar salir a los enfermos, a los ancianos, a las madres cabeza de familia, a las personas acusadas por delitos no violentos. Se pusieron a hacer tantas excepciones que van a salir muy pocas personas y por ello no va a bajar el hacinamiento. Me temo que tendrán que sacar otro decreto en los próximos días”.

Enrique Cabrales, del Centro Democrático, considera que: “Las medidas adoptadas por medio del Decreto 546 resultan acertadas, ya que, debido al problema de hacinamiento carcelario, el Estado no está en la capacidad de mantener bajo control la emergencia sanitaria que se llegará a presentar en las cárceles del país. El Decreto es parte de un camino, sin embargo no es la solución al problema de raíz, que es el estado de cosas inconstitucionales que se viven en las cárceles como consecuencia del hacinamiento carcelario”.



Agregó que: “La situación actual nos muestra la necesidad de incluir con prontitud una modificación a nuestro ordenamiento penal. No podemos esperar que pasen más años o que una pandemia se salga de control para poner fin al hacinamiento carcelario. He planteado desde el Congreso la imposición de medidas como la fianza y el desarrollo de las colonias agrícolas como lugares alternativos para el cumplimiento de las sentencias, son soluciones permanentes y efectivas”.



Finalmente, esta mañana Antonio Sanguino, del Partido Verde, dijo en la W que: “El hacinamiento en el país está por el orden de 50.000 personas (...) confiemos en que haya la suficiente celeridad y se puedan garantizar mecanismos para evacuar estas solicitudes".



Por su parte, Rodrigo Lara, de Cambio Radical dijo en la misma emisora que: “El propósito es evitar que las cárceles se conviertan en foco de transmisión masivo. Si a eso le sumamos las condiciones infrahumanas en que están los reclusos, se aumenta exponencialmente el riesgo".



