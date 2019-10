La cruzada de una comunidad en Chocó para recuperar sus tierras

Dos comunidades del Chocó, una de afros y otra de indígenas, comenzaron una cruzada para recuperar los territorios que les fueron arrebatados durante el conflicto armado.



Por eso, el lunes de la semana pasada, presentaron las demandas de restitución de derechos territoriales, respaldadas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Para ello, hasta Quibdó llegaron los representantes del Resguardo Indígena Catrú, Dubasa y Ancosó, del municipio de Bagadó y el Consejo Comunitario de Nóvita (Cocoman), en el sur del Chocó.



Históricamente estas comunidades se dedicaban a actividades como la siembra de la tierra y a vivir de una minería artesanal.



Sin embargo, con la llegada de la guerra, la vida les dio un vuelco. No solo llegó el miedo y el temor, sino que terminaron cambiando su forma de vida, de actividades milenarias, a ilícitas. Las guerrillas de las Farc-EP, las AUC y el Ejército Revolucionario Guevarista, que operaban en estas zonas, obligaron a estas personas a abandonar los lugares en los que vivían, por medio de amenazas, asesinatos.

Con la presentación hoy de la demanda étnica a favor de las 65 comunidades del Resguardo Indígena Catrú, Dubasa y Ancoso, la @URestitucion apuesta por la recuperación ambiental y la reparación colectiva del territorio ancestral. pic.twitter.com/eTi7XeyF2a — Restitución Tierras (@URestitucion) September 24, 2019

Hoy, los habitantes de esas zonas, alejadas de cualquier comodidad, aseguran que el proceso de enfrentarse a la violencia y el acto de supervivencia de cualquier persona, los llevó a incurrir en la siembra de cultivos de uso ilícito, minería ilegal, tráfico de armas.



Estas demandas beneficiarán a cerca de 11.000 personas que han crecido en medio de balas y hostilidad que buscan controlar el territorio por ser rico en recursos y corredores que sirven para el paso de combustibles, armas y abastecimiento de esos grupos.



“Tenemos la firme esperanza y confianza de que se nos pueda restituir y tener acceso a lo que por años nos faltó y se nos quitó, y que llevó a nuestros jóvenes a coger caminos que no aportan a la sociedad, a nuestros adultos cultivadores de la tierra a meterse en el cultivo ilícito. Eso no es por que queramos, sino porque no tuvimos opción", dijo Víctor Darío, representante del Consejo de Cocoman



"Esperamos que el Gobierno nos facilite los medios, para cambiar, para tener un cultivo y un nivel de vida diferente”, agregó el líder comunitario.

Mujer de la comunidad Abogadó Foto: Martha Caicedo-URT

Las acciones de la URT ahora se centran en el Chocó, un departamento que tiene una herida causada por la guerra. Pero ahora con las dos demandas presentadas, estas comunidades ven con una mirada esperanzadora cómo el camino de la reparación se sigue construyendo frente a sus pies.

Demandas

Las demandas buscan, con ayuda de la Unidad de Restitución de Tierras, que los representa jurídicamente, y los esfuerzos de las instituciones, recuperar 172.861 hectáreas de tierra que fue despojada por la violencia y velar por la preservación de sus culturas.



Los puntos que enmarcan estas demandas son afectaciones e impactos en seguridad alimentaria, territorial, ambiental, y cultural.



Estas peticiones constan de una serie de pretensiones: 16 por parte de la comunidad indígena y 37 por parte de la comunidad afro.

Estas son algunas pretensiones

Resguardo Indígena Catrú, Dubasa Y Ancoso:

1. Plan de reparación colectiva con previa consulta previa.

2. Implementar plan de recuperación ambiental para solucionar las afectaciones generadas a las 65 comunidades del Resguardo Indígena.

3. Liderar programa de sustitución de cultivos.

4. Desarrollar el Plan de Ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica, acuíferos y rondas hídricas de los ríos Dubasa, Catrú y Ancosó.

5. Liderar tareas tendientes a recuperar la cultura y tradición oral.

6. Garantizar atención integral en salud.

7. Actualización de los linderos del resguardo.

8. La traducción de la sentencia a lengua Dóbida.



Consejo comunitario Mayor de Nóvita:

1. Entrega simbólica del territorio colectivo.

2. Realizar la actualización de los registros cartográficos.

3. Actualización del folio de matrícula.

4. Programas de sensibilización de las autoridades municipales.

5. Realizar estudio por daño de dispersiones aéreas con glifosato en el territorio.

6. Priorizar programa de sustitución de cultivos.

7. Acciones para regular la actividad minera en el territorio.

8. Liderar acciones para gestionar la realización de actividades que contrarresten la presencia de minas antipersona.

9. Implementar medidas de protección colectiva.

10. Liderar labores humanitarias para la ubicación de fosas comunes y personas desaparecidas en el territorio.

Caracterización de una comunidad indígena Foto: Martha Caicedo-URT

El siguiente paso

El director de Restitución de Tierras, Andrés Castro, estas medidas buscan garantizar cuatro puntos, verdad, justicia, reparación integral y no repetición, este último, es uno de los puntos calves del acuerdo de paz.



“Dentro esta política pública, lo que se busca a es reivindicar al Estado con estas comunidades”, señaló el director. Sumado a los trabajos de restitución de tierras, se trabaja en “medidas cautelares que protejan a estas comunidades, que han quedado en medio de la violencia, y así la Fuerza Pública puede ejercer autoridad sobre esos territorios”, aseveró Castro.

El trabajo de Restitución de Tierras concluye en mantener estas garantías, y esta labor la cumplen el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Procuraduría General, que son veedores de seguridad en estas zonas en las que actuaban los grupos al margen de la ley, permitiendo que las comunidades retornen a estos lugares.



Ricardo Ajiaco

POLÍTICA.